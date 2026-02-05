Королеву Каміллу поставили в незручне становище через скандал з Епштейном і колишнім принцом Ендрю

Королева Камілла / © Associated Press

Вчора Її Величність прибула до лондонської початкової школи Крайст-Черча для участі в запланованому заході, присвяченому Національному року читання. Під час заходу репортер ITV News поставив їй запитання, коли Камілла виходила з машини.

«Доброго ранку, Ваша Величносте. Доброго ранку. Чи допоможе королівська сім’я розслідуванню справи Епштейна? Чи є у вас послання жертвам Епштейна, Ваша Величносте?» — запитав він, однак від королеви, яка давно бореться з насильством щодо жінок і дівчаток, відповіді не було, пише Hello!.

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, що її дівер Ендрю Маунтбаттен-Віндзор давно публічно пов’язаний з покійним зганьбленим фінансистом, засудженим за сексуальні злочини, і його ім’я фігурує в нещодавно оприлюдненій серії електронних листів. Днями Ендрю екстрено покинув Роял-Лодж — маєток, з якого король Чарльз намагався виселити брата кілька років.

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Також усе частіше звучать заклики до королівської родини підтримати розслідування, що триває.

Минулого тижня брат короля — принц Едвард — став першим членом королівської родини, який висловився з приводу останніх шокувальних викриттів. Виступаючи на Світовому саміті урядів у Дубаї, він заявив про важливість «пам’ятати про жертв».