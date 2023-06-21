Королеву Каміллу раптово застукали за шкідливою звичкою

Це сталося під час Royal Ascot, коли вона сиділа у королівській ложі разом із Чарльзом та спостерігала за змаганнями.

Мабуть, Її Величність так сильно нервувала, що ненароком почала гризти нігті. Цей момент потрапив до об'єктивів фотографів.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

До речі, покійна королева Єлизавета II теж славилася тим, що мала шкідливу звичку і періодично гризла нігті. На доказ цього є багато фотографій, на яких видно, як королева, перебуваючи на різних заходах, гризе нігті.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

А ще цим займалася і принцеса Діана – перша дружина короля Чарльза ІІІ. Її стилістка марно боролася за естетичність нігтів леді Ді, але невістка королеви часто обгризала свій манікюр, коли нервувала. Кажуть, Діана боролася із проблемою та обговорювала це зі своїм психотерапевтом.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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