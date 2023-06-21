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Королеву Каміллу раптово застукали за шкідливою звичкою

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
13к
Час на прочитання
1 хв
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Королеву Каміллу раптово застукали за шкідливою звичкою

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Це сталося під час Royal Ascot, коли вона сиділа у королівській ложі разом із Чарльзом та спостерігала за змаганнями.

Мабуть, Її Величність так сильно нервувала, що ненароком почала гризти нігті. Цей момент потрапив до об'єктивів фотографів.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

До речі, покійна королева Єлизавета II теж славилася тим, що мала шкідливу звичку і періодично гризла нігті. На доказ цього є багато фотографій, на яких видно, як королева, перебуваючи на різних заходах, гризе нігті.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

А ще цим займалася і принцеса Діана – перша дружина короля Чарльза ІІІ. Її стилістка марно боролася за естетичність нігтів леді Ді, але невістка королеви часто обгризала свій манікюр, коли нервувала. Кажуть, Діана боролася із проблемою та обговорювала це зі своїм психотерапевтом.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
13к
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