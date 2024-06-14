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Королеву Максиму заскочили за таким самим заняттям, за яким часто фотографували королеву Єлизавету ІІ

Королеву Максиму заскочили за таким самим заняттям, за яким часто фотографували королеву Єлизавету ІІ

Королева Максима / Фото: Getty Images

Це сталося під час візиту Максими та її чоловіка короля Віллема-Олександра до Америки.

Це сталося, коли королева Максима відвідувала Державний університет Савани, який спеціалізується на афроамериканських студентах та інклюзивному академічному зростанні.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Під час заходу фотографи зазнімкували, як Її Величність поправляла макіяж, підфарбовуючи губи блиском. Максима не використовувала при цьому дзеркало так само, як це часто робила на публіці покійна королева Великої Британії Єлизавета II.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували цілу добірку фотографій, де королева Єлизавета II фарбує губи на публіці, зовсім не переживаючи, що це хтось побачить. До того ж кожна жінка хоче мати гарний вигляд на публіці і королеви тут не виняток.

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