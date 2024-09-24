Королеву Маргрете II виписали з госпіталя: палац розповів подробиці інциденту

Данська королівська сім'я поділилася новинами про здоров'я королеви Маргрете II, яка днями була госпіталізована.

Її Величність королева впала в замку Фреденсборг і зараз відновлюється вдома, оголосили в королівській родині.

В середу 84-річну жінку госпіталізували до університетської лікарні в данській столиці Копенгагені для спостереження. За останніми даними, лікарі виявили у неї травму шиї та перелом лівої руки.

Королева Маргрете II / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Палац повідомляє, що Маргрете II, яка передала престол синові Фредеріку в січні 2014 року, але зберегла за собою титул королеви, в гарному настрої і відновлюватиметься у палаці Фреденсборг. Її ліва рука загіпсована, і найближчими місяцями їй доведеться носити шийний комір:

"У середу ввечері королева Маргрете була госпіталізована після падіння, яке, на жаль, призвело до травми шийних хребців, а також перелому лівої руки. Внаслідок падіння ліва рука тепер перебуває в гіпсі, і найближчими місяцями королеві доведеться носити жорсткий шийний комір. Маргрете перебуває в гарному настрої і почувається добре за таких обставин, однак їй буде потрібен триваліший час на відновлення".

Королева Маргрете II / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Незважаючи на те, що Маргрете склала з себе обов'язки монархині, вона продовжувала виконувати свою роботу та відвідувала багато заходів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про королівства, де правили жінки.

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