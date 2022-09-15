Королеву поховають у двох скромних прикрасах: що це буде

У королеви Єлизавети II була величезна колекція прикрас. Але поховають монархиню лише у двох дуже скромних, але дуже значимих нею прикрасах.

У житті королева Великої Британії часто носила перлинні прикраси, а ще ніколи не знімала з пальця свою заручальну каблучку та весільну обручку. Раніше ми розповідали про те, як принц Філіп створював головну прикрасу для Єлизавети II. Але саме цієї каблучки кільця немає на пальці Її Величності зараз.

Глава відділу комунікацій у Раді з природних діамантів Ліза Левінсон прогнозує, що королеві одягли лише дві прикраси в її останній шлях.

"Її Величність — неймовірно скромна жінка в душі, яка навряд чи буде одягнена у що-небудь, крім простої валлійської золотої обручки та пари перлинних сережок", - коментує вона, пише mirror.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Місіс Левінсон додала, що, ймовірно, каблучку королеви, яку принц Філіп вручив їй у день заручин, буде передано принцесі Анні. До вибору каблучки принц Філіп підійшов з усією серйозністю.

Прикраси королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Її основним каменем є діамант, який принц взяв з фамільної тіари своєї матері, грецької принцеси Аліси, яка дізнавшись про наміри єдиного сина одружитися, сама подарувала йому свою тіару як подарунок, щоб він міг використати камені з неї в заручальній каблучці. Потім про наміри принца дізнався його дядько Луїс, граф Маунтбеттен і порекомендував йому лондонського ювеліра Philip Antrobus Ltd, який створив прикрасу.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Associated Press

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