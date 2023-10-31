Королеву Софію не запросили на церемонію приведення до присяги її онуки — принцеси Леонор: розкрито причину

Свій день народження юна принцеса відсвяткує присягою на вірність Конституції, а згодом отримає медалі Конгресу та Сенату на офіційній церемонії в іспанському парламенті. Але її бабуся королева Софія на цьому урочистому заході не буде присутня.

Принцеса Леонор та королева Летиція / Фото: Getty Images

Джерела у палаці Сарсуела повідомили іспанській газеті El País, що Софія не супроводжуватиме свого сина короля Філіпа VI та невістку королеву Летицію на історичну подію, щоб не акцентувати на тому, що дідусь Леонор – колишній король Хуан Карлос I, який був замішаний у корупції та зрікся трону на користь сина, не може приїхати на захід. Таким чином його дружина Софія на знак солідарності як би теж не повинна бути запрошена, оскільки іспанський палац намагається уникнути будь-яких розмов про "проблемного короля".

Королева Софія та король Хуан Карлос / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Хуан Карлос I зрікся престолу на користь свого сина принца Феліпе 2014 року, а зараз живе у вигнанні в Об'єднаних Арабських Еміратах. Але і він, і королева Софія будуть присутні на сімейних урочистостях на честь своєї онуки Леонор.

Про корупційний скандал, в якому був замішаний король Хуан Карлос, ми розповідали раніше, а його син Філіп навіть відмовився від спадщини, що дісталася йому від батька у зв'язку з цим.

Королева Летиція, король Філіп VI та екскороль Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

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