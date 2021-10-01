Королеву Єлизавету II скинули в одній з країн Співдружності

Монархиня більше не буде главою Барбадосу.

Парламент цієї карибської країни підтримав поправку до конституції, відповідно до якої королева Єлизавета II більше не буде главою Барбадосу. Прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі заявила, що переговори про перехід до республіканської форми правління почалися понад 20 років тому і назвала рішення парламенту добре обдуманим кроком.

30 листопада 2021 року Барбадос відзначить 55-ту річницю від дня своєї незалежності від Британії і цього дня змінить форму правління з монархії на республіку, пише BBC.

Поправка до конституції має на увазі тільки зміну статусу держави і відмову від підпорядкування королеві Єлизаветі II, але в іншому основний закон не зміниться. Пізніше будуть призначені вибори президента Барбадосу.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Нагадаємо, Барбадос отримав незалежність від Великої Британії 1966 року, але зберіг формальний зв'язок з британською монархією. Про намір зробити державу республікою восени 2020 року оголосила генерал-губернатор Барбадосу Сандра Мейсон, яка представляє на острові королеву Єлизавету II:

"Настав час повністю залишити позаду наше колоніальне минуле". За її словами, країна хоче, щоб нею керував уродженець Барбадосу. В BBC кажуть, що новина для Лондона не стала несподіванкою, а Букінгемський палац вважає, що питання повинні вирішувати мешканці Барбадосу і уряд.

Як конституційна монархиня Барбадосу королева Єлизавета II не бере участі в повсякденних справах уряду країни. Тим не менш, вона підтримує регулярні контакти з генерал-губернатором — її представником в цій країні — який тримає її в курсі будь-яких важливих новин або подій. Генерал-губернатор, призначений за рекомендацією міністрів Барбадосу. У країні вона була востаннє 1977 року.

Королева Єлизавета II і принц Філіпп під час візиту на Барбадос 1977 року / Getty Images

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Архівні фото королеви Єлизавети II і її сім'ї (23 фото)

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