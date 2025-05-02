Королеви Камілла та Сільвія допомогли чоловікам-королям висадити дерево у Віндзорському парку

Король Чарльз та король Карл Густав із королевами Каміллою та Сільвією / © Associated Press

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Обидві королівські пари зібралися разом для рідкісного спільного заходу та посадили дерево у домашньому парку Віндзорського замку.

Вони висадили шведський дуб, подарований королем Швеції на честь коронації короля та королеви у Вестмінстерському абатстві у травні 2023 року. Це дуб із Королівського розплідника у палаці Солліден, приватної резиденції шведської королівської родини у Боргхольмі, де вони проводять літні місяці.

Король Чарльз і король Карл Густав з королевою Каміллою і королевою Сільвією / © Associated Press

Король Карл XVI Густав та його дочка кронпринцеса Вікторія два роки тому були присутні на коронації Чарльза III, представляючи шведську королівську родину.

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Шведський монарх використав особливу лопату з історичним значенням: у листопаді 1908 року король Швеції Густав V використав ту саму лопату, щоб посадити англійський дуб у Великому Віндзорському парку. Це було написано на самій лопаті, яку король тримав у руках.

Королева Камілла і королева Сільвія використовували лійки, щоб обприскати дерево, як тільки воно опинилося в землі.

Король Чарльз і король Карл Густав з королевою Каміллою і королевою Сільвією / © Associated Press

Захід відбувся наступного дня після того, як шведський король відсвяткував 79-річчя традиційним військовим святкуванням у Королівському палаці у Стокгольмі, на якому були присутні усі члени його родини.