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Королеви Камілла та Сільвія допомогли чоловікам-королям висадити дерево у Віндзорському парку
Король Чарльз та королева Камілла зайнялися садівництвом у компанії короля Швеції Карла Густава та королеви Сільвії у Віндзорському парку.
Обидві королівські пари зібралися разом для рідкісного спільного заходу та посадили дерево у домашньому парку Віндзорського замку.
Вони висадили шведський дуб, подарований королем Швеції на честь коронації короля та королеви у Вестмінстерському абатстві у травні 2023 року. Це дуб із Королівського розплідника у палаці Солліден, приватної резиденції шведської королівської родини у Боргхольмі, де вони проводять літні місяці.
Король Карл XVI Густав та його дочка кронпринцеса Вікторія два роки тому були присутні на коронації Чарльза III, представляючи шведську королівську родину.
Шведський монарх використав особливу лопату з історичним значенням: у листопаді 1908 року король Швеції Густав V використав ту саму лопату, щоб посадити англійський дуб у Великому Віндзорському парку. Це було написано на самій лопаті, яку король тримав у руках.
Королева Камілла і королева Сільвія використовували лійки, щоб обприскати дерево, як тільки воно опинилося в землі.
Захід відбувся наступного дня після того, як шведський король відсвяткував 79-річчя традиційним військовим святкуванням у Королівському палаці у Стокгольмі, на якому були присутні усі члени його родини.