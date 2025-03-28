Короля Чарльза госпіталізували: що трапилося і як він почувається

Король Чарльз / © Associated Press

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Торік Букінгемський палац оголосив, що королю Великої Британії Чарльзу III діагностували рак. Після виявленої хвороби Його Величність розпочав лікування, але продовжував працювати і проводити не лише зустрічі, а й відвідував інші країни.

Проте 27 березня монарха госпіталізували. Причиною стали побічні ефекти, викликані лікуванням.

«Після запланованого і лікування раку, що триває, сьогодні вранці у короля з’явилися тимчасові побічні ефекти, які потребували короткочасного спостереження в лікарні», — заявили в палаці в четвер, повідомляє CNN.

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Король Чарльз / © Getty Images

Проте у лікарні він не затримався. Пізніше того ж дня 76-річний монарх повернувся до Кларенс-гауса. Через цей інцидент заплановані на 28 березня заходи, зокрема тур Бірмінгемом, за порадою лікарів відклали.

«Його Величність зараз повернувся в Кларенс-гаус, і як запобіжний засіб, діючи за порадою лікаря, завтрашню денну програму також буде перенесено», — заявили в палаці.

Як повідомило CNN джерело з королівської родини, після лікування Чарльз почувається добре, продовжує працювати над державними документами та дзвонити телефоном зі свого кабінету. Він та королева Камілла, як очікується, поїдуть до Італії з державним візитом у квітні. Чотириденна поїздка також мала включати відвідування Ватикану, але раніше цього тижня король і королева відклали свій державний візит туди, оскільки Папа Франциск ще відновлюється після хвороби.

Король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, що Чарльз зіткнувся з раком одночасно зі своєю невісткою принцесою Кейт, у якої на початку 2024 року також було діагностовано рак невідомого типу. Кейт пройшла курс хіміотерапії того ж року і зараз перебуває у стадії ремісії.