Короля Чарльза і королеву Каміллу довели до сліз на публічному заході: що сталося

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Це сталося під час церемонії у Національному меморіальному дендропарку у Стаффордширі, куди королівське подружжя приїхало, щоб очолити націю на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Капітан Явар Аббас, якому 105 років, скористався моментом, щоб похвалити короля Чарльза за те, що він відвідав церемонію, присвячену 80-річчю Дня Перемоги над Японією, на тлі його лікування від раку.

Чарльз та його дружина Камілла були зворушені до сліз під час моменту, коли ветеран, який переміг рак, висловив монарху свою вдячність та підтримку.

Капітан Явар Аббас вийшов на сцену в Національному меморіальному дендрарії в Англії, де спочатку перепросив, а потім передав особисте послання королю Чарльзу, сказавши:

«Перш ніж я прочитаю уривок, я перепрошую за те, що ненадовго відхилився від сценарію, щоб віддати шану моєму хороброму королю, — сказав Аббас, піднявши руку в привітанні, — який знаходиться тут зі своєю улюбленою королевою, незважаючи на те, що він проходить лікування від раку», — цитує слова ветерана журнал People.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

У цей момент камера показала 76-річного короля та 78-річну королеву Каміллу, які були схвильовані, слухаючи церемонію. Також було видно, як королева під час церемонії витирає сльози серветкою. Заплакав і сам король.

На публічних заходах Чарльз III вже неодноразово говорив, що динаміка лікування проходить позитивно.

Король Чарльз III / © Associated Press

Зараз королівське подружжя вирушить у нетривалу відпустку до Балморалу, де проведе залишок літа та кілька осінніх тижнів.