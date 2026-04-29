Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
2 хв

Короля Чарльза та королеву Каміллу вітали на грандіозному параді у Білому домі

Королівське подружжя Великої Британії перебуває з державних візитом у Сполучених Штатах.

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд Трамп та Меланія Трамп

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд Трамп та Меланія Трамп / © Associated Press

28 квітня президент США Дональд Трамп влаштував церемонію привітання урочистим військовим оглядом у Білому домі для короля Чарльза III та королеви Камілли, які прибули днем раніше з Великої Британії до США.

Королева Камілла, Меланія Трамп, король Чарльз та Дональд Трамп / © Associated Press

На заході просто неба виступили військові оркестри, а президент виголосив промову, в якій розповів про відносини між Великою Британією та США.

Президент Трамп виступив на церемонії привітання британського короля та королеви / © Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд Трамп та Меланія Трамп / © Associated Press

У вівторок британські члени королівської родини взяли участь у чотирьох заходах напередодні довгоочікуваної державної вечері. День розпочався з виступу Чарльза перед Конгресом, де він розповів про «особливі відносини» між США та Великою Британією, а потім закликав до глобальної співпраці та підтримки у боротьбі зі зміною клімату.

Король Чарльз виступив у Конгресі / © Associated Press

Виступ Чарльза став лише другим випадком, коли монарх виступив перед Конгресом (першим був виступ його матері, королеви Єлизавети II, 1991 року), і першим випадком, коли перед Конгресом виступив британський король, пише Hello!.

У конгресі королева Камілла з’явилася у білому пальті Anna Valentine, з сумкою Dior та у туфлях-човниках Eliot Zed. Також вона одягла брошку з гірського кришталю у стилі ардеко королеви-матері Єлизавети та сережки-підвіски з перлами та діамантами.

Королева Камілла та Меланія Трамп / © Associated Press

Король Чарльз та Дональд Трамп також провели закриту зустріч в Овальному кабінеті, тоді як королева Камілла та перша леді Меланія Трамп провели освітній захід для студентів у тенісному павільйоні Білого дому.

Королева цього дня обрала сукню ніжно-салатового відтінку від Fiona Clare, туфлі Eliot Zed на підборах і крислатий капелюх. Вона також була у тих самих сережках, що й раніше.

Королева Камілла та Меланія Трамп на освітньому заході з дітьми / © Associated Press

Увечері на королівське подружжя чекав державний бенкет.

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд Трамп та Меланія Трамп дорогою на бенкет / © Associated Press

