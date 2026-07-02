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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
104
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1 хв

Короля Чарльза тепло вітали люди під час зустрічі у шотландському Единбурзі

Король Чарльз зустрівся із громадськістю під час Королівського тижня в Единбурзі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Його Величність король, як головнокомандувач Королівського полку Шотландії, провів зустріч із представниками громадськості після відкриття пам'ятника на честь 20-річчя полку в садах Вест-Прінсес-стріт в Единбурзі.

На зустріч монарх приїхав у темно-синьому смугастому костюмі, що носив із білою сорочкою та синьою краваткою. У нагрудній кишені його піджака була квітчаста хустка, на мізинці золотий перстень-печатка і обручка, а також квітка була приколота до костюма.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

На знімках видно, як тепло Його Величність вітав людей, які зібралися з ним побачитися, і які задоволені вони були.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз та королева Камілла цілий тиждень проведуть у Шотландії, де вже відвідали низку важливих заходів, а також відвідають ще кілька.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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