Короля Чарльза тепло вітали люди під час зустрічі у шотландському Единбурзі

Король Чарльз / © Getty Images

Реклама

Його Величність король, як головнокомандувач Королівського полку Шотландії, провів зустріч із представниками громадськості після відкриття пам'ятника на честь 20-річчя полку в садах Вест-Прінсес-стріт в Единбурзі.

На зустріч монарх приїхав у темно-синьому смугастому костюмі, що носив із білою сорочкою та синьою краваткою. У нагрудній кишені його піджака була квітчаста хустка, на мізинці золотий перстень-печатка і обручка, а також квітка була приколота до костюма.

Король Чарльз / © Getty Images

На знімках видно, як тепло Його Величність вітав людей, які зібралися з ним побачитися, і які задоволені вони були.

Реклама

Король Чарльз / © Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз та королева Камілла цілий тиждень проведуть у Шотландії, де вже відвідали низку важливих заходів, а також відвідають ще кілька.

Новини партнерів