Королівська кореспондентка написала страшні слова про діагноз принцеси Уельської

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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У новій статті для MailOnline письменниця Ребекка Інгліш натякнула, наскільки серйозним був стан здоров’я принцеси Кейт минулого року, перед тим, як публіці було оголошено, що Її Високість має пройти операцію та лікування від раку.

Хоча й не розкриваючи всіх подробиць, королівська письменниця сказала: «Як я вже повідомляла раніше, принцеса серйозно захворіла ще до операції. „І хоча цю історію може розповісти тільки вона сама, якщо вона колись вирішить це зробити, я можу сказати, що, наскільки я розумію, їй пощастило, що вона взагалі говорить про одужання“, — написала Ребекка.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, у січні 2024 року Кейт була госпіталізована для проведення операції на черевній порожнині, при цьому королівська особа тримала свою хворобу в найсуворішому секреті. У той же час короля Чарльза було госпіталізовано до тієї самої лікарні для проходження лікування збільшеної простати, після чого у нього було виявлено рак.

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Згодом Кетрін випустила заяву в березні, вона записала відео, в якому повідомила про свій діагноз, але не розкрила подробиці. Весь рік вона проходила лікування і у вересні того ж року Кейт опублікувала нову заяву, в якій повідомила, що перебуває у стадії ремісії.

Відео принцеси Кейт, березень 2024 року / © Getty Images

Принцеса Кейт вже повернулася до своїх королівських обов’язків, але продовжує відновлюватись після хвороби і минулого тижня зненацька відмовилася від запланованої появи на Royal Ascot.