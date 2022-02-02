Королівська принцеса Анна пропустить важливу подію другий рік поспіль

Обмеження, пов'язані з пандемією, сильно впливають життя членів британської королівської сім'ї.

Днями стало відомо, що дочка королеви Єлизавети ІІ – 71-річна принцеса Анна - пропустить Олімпійські ігри вже другий рік поспіль. Королівська принцеса не буде присутня на зимових Олімпійських іграх у Пекіні наступного місяця через "труднощі, пов'язані з обмеженням поїздок через COVID", - пише Hello!

Принцеса Анна стала першою королівською особою, яка взяла участь в Іграх у Монреалі 1976 року, вона є членкинею Міжнародного олімпійського комітету.

Принцеса Анна / Getty Images

Представник Букінгемського палацу заявив The Telegraph: "Королівська принцеса розчарована через те, що не зможе бути присутньою ні на засіданнях МОК у Пекіні напередодні зимових Олімпійських ігор цього року, ні на самих Іграх. Її Королівська Високість спрямовує свої найкращі побажання спортсменам та офіційним особам", — йдеться у повідомленні.

Минулого літа принцеса Анна відправила повідомлення про підтримку збірної Великої Британії напередодні Олімпійських ігор Токіо після того, як не змогла особисто поїхати на Ігри.

Дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл - пішла стопами матері та брала участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. Будучи членом британського триборства, Зара здобула срібну медаль, яку їй з гордістю вручила її мати.

Принцеса Анна та Зара Тіндалл / Associated Press

Читайте також: