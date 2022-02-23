Королівська принцеса: чому дочка Єлизавети II має саме цей титул

Єдина дочка королеви Єлизавети II – принцеса Анна – вже майже 35 років носить титул королівської принцеси, який їй подарувала монархиня 1987 року.

Це сталося у червні 1987 року, саме тоді королева Єлизавета II зробила свою єдину дочку королівською принцесою. Титул цей вручається рідко, а принцеса Анна є сьомою людиною, яка носить його від того самого моменту, як Карл I заснував його для своєї дочки, принцеси Марії, 1642 року.

Принцеса Анна / Getty Images

Як пише Hello! титул традиційно присвоюється старшій дочці монарха, але він не є автоматичним. Останньою королівською принцесою перед Анною була принцеса Марія, єдина дочка короля Георга V та королеви Марії, яка померла 1965 року. Титул залишався вакантним протягом 22 років, перш ніж королева дарувала його принцесі Анні 13 червня 1987 року.

Принцеса Анна та королева Єлизавета II / Getty Images

Титул зберігається протягом усього життя, аж до смерті його власника. Коли принц Вільям стане королем, він не зможе дарувати цей титул своїй доньці принцесі Шарлотті, якщо принцеса Анна буде ще жива. Так само, як король Георг VI не зміг дарувати цей титул своїй старшій доньці принцесі Єлизаветі, ставши королем, тому що титул належав його сестрі принцесі Марії.

Принцеса Анна / Getty Images

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