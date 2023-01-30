Королівська расистка леді С'юзен Гассі відвідала службу з Чарльзом та принцесою Анною

Фрейліна королеви Єлизавети II, яку було викрито в расистських висловлюваннях і звільнено з роботи, тепер була помічена на церковній службі разом із королем Чарльзом III.

Раніше повідомлялося, що леді С'юзен Гассі, яка багато років працювала фрейліною королеви Єлизавети II, але наприкінці своєї кар'єри виявилася причетною до расистського скандалу, збираються запросити на коронацію короля Чарльза III і королеви Камілли.

А вчора жінка була заскочена фотографами дорогою на службу в церкві святої Марії Магдалини в Сандрінгемі разом з Його Величністю королем і його сестрою принцесою Анною.

С'юзен була в чорному пальті, капелюсі з широкими полями і взута в туфлі на підборах. Вона усміхалася, коли проходила повз людей, які вітали членів монаршої родини неподалік церкви.

Леді С'юзен Гассі / Фото: Getty Images

Раніше у фрейліни виник неприємний інцидент у Букінгемському палаці під час прийому королеви Камілли, де жінка ставила незручні питання темношкірій гості, яка пізніше заявила, що зіткнулася з расизмом у палаці. Леді С'юзен була звільнена. Але пізніше жінки зустрілися, щоб врегулювати конфлікт.

С'юзен Гассі та Нгозі Фулані / Фото: Getty Images

Ймовірно, тепер, коли все залагоджено, пані Гассі продовжить свою роботу при палаці і таки з'явиться на коронації Чарльза III у травні, як передбачалося раніше.

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