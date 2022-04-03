Королівська родина Люксембургу надасть прихисток українським біженцям

Королівська родина Люксембургу надасть житло українським біженцям, приєднавшись до інших королівських будинків Бельгії та Нідерландів.

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель оголосив про це рішення на пресконференції 29 березня, повідомляє Royal Central. Королівську сім'ю Люксембурга очолюють великий герцог Анрі та велика герцогиня Марія Тереза. Нещодавно невістка Анрі та Марії, принцеса Стефанія, та їхній 22-місячний онук принц Шарль відвідали українських матерів та їхніх дітей.

La Princesse Stéphanie & le Prince Charles étaient ce matin dans une crèche au Findel qui pris l'initiative d'accueillir des mamans avec leurs enfants. Dans le jardin, le Prince a joué avec les petits qui ont ainsi pu profiter de bons moments d'insouciance. ©MGD/S.Margue pic.twitter.com/GlOUAbYGer — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) 23 березня 2022

Також раніше, 9 березня, великий князь Анрі та велика княгиня Марія Тереза ​​прийняли Ірину, біженку з України, та її 15-річного сина у Палаці великих герцогів, щоб дізнатися більше про ситуацію в Україні та про те, як Люксембург може допомогти. Знімками поділилися на сторінці королівської родини в Instagram.

У середині березня бельгійська королівська сім'я стала першим європейським королівським будинком, який відкрив свої двері для біженців, які біжать з України, оголосивши, що три об'єкти нерухомості у Валлонії, Брюсселі та Тервюрені будуть використовуватися як тимчасове житло.

Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима також недавно запропонували королівське житло українським біженцям, відчинивши двері замку Хет-Ауде-Лоо як тимчасове житло для п'яти чи шести сімей.

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