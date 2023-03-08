Королівська родина не була присутня: Меган і Гаррі хрестили дочку Лілібет

У червні 2022 року Лілібет Діані – дочці принца Гаррі та Меган Маркл виповниться два роки. Стало відомо, що минулої п'ятниці Сассекські вирішили хрестити дитину.

Лілібет Діана / Фото: instagram.com/misanharriman

Якесь невідоме джерело повідомило журналу People, що герцог і герцогиня Сассекські направили запрошення на церемонію хрещення королю Чарльзу, королеві Каміллі, принцу Вільяму та Кейт Міддлтон, але ніхто з них не приїхав.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Відомо, що на вечірці було від 20 до 30 людей. Зокрема і мати Меган — Доріа, хрещений батько Лілібет Тайлер Перрі та хрещена, чиє ім'я не називається.

Представник герцога та герцогині Сассекських сказав: "Я можу підтвердити, що принцеса Лілібет Діана була охрещена в п'ятницю, 3 березня, архієпископом Лос-Анджелеса преподобним Джоном Тейлором".

Очевидно, що ніхто з членів королівської родини просто не міг прилетіти з Британії до США і, ймовірно, принц Гаррі та Меган це чудово знали. Але формальносі дотрималися. Нещодавно повідомлялося, що король Чарльз III також надіслав запрошення Сассекським на свою коронацію 6 травня 2023 року. Вона випадає на день, коли їхній син Арчі святкує свій день народження.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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