Королівська родина в Шотландії: принц Уельський із сестрою Анною на службі в Соборі святого Джайлса

Принц Чарльз і принцеса Анна відвідали службу на честь Ордена Чортополоха у Соборі святого Джайлса в Единбурзі.
На службі не була присутня королева Єлизавета II, замість неї були її старші діти.
І Чарльз, спадкоємець корони, і його сестра Анна були одягнені в церемоніальний одяг, коли прибули на службу, щоб призначити двох нових членів — високоповажну даму Еліш Анджоліні та високоповажного сера Джорджа Ріда.
Орден Чортополоха присуджується чоловікам і жінкам, які обіймали державні посади або зробили значний внесок у життя шотландців. Це найвища нагорода в Шотландії і друга за значимістю у Великій Британії, поступаючись лише Ордену Підв'язки.
Члени королівської сім'ї, нагадаємо, проводять Королівський тиждень у Шотландії, виконуючи низку заходів. Вчора 96-річна королева Єлизавета II відвідала Парад Реддендо – парад охоронців королеви, який традиційно проходить у садах Голірудського палацу. Її Величність прибула разом із сином Чарльзом.
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