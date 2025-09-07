Королівська родина буде присутня: стало відомо, де і коли попрощаються з герцогинею Кентською

Герцогиня Кентська / © Getty Images

Букінгемський палац повідомив, що герцогиня буде похована у Фрогморі у Віндзорі після відспівування у Вестмінстерському соборі.

Похорон Е Королівської Високості, яку звали Кетрін Ворслі, відбудеться у Вестмінстерському соборі 16 вересня о 14:00. Перед похороном труна з тілом герцогині Кентської буде спочивати в приватній каплиці Кенсінгтонського палацу, що неймовірно сентиментально, оскільки саме в палаці герцогиня жила зі своїм чоловіком, герцогом Кентським, який нині там і проживає.

Герцогиня Кентська / © Associated Press

15 вересня труну буде доставлено на катафалку до Вестмінстерського собору, де напередодні заупокійної меси відбудуться обряд помазання та вечірня. Після цього труна спочиватиме ніч біля каплиці Діви Марії.

Вдень 16 вересня Їхні Величності король і королева, а також члени королівської родини приєднаються до герцога Кентського та членів родини герцогині на заупокійній месі за герцогинею Кентською. Після цього труна буде доставлена на катафалку до Королівського цвинтаря у Фрогморі, у Віндзорі. У день похорону прапори будуть приспущені у всіх офіційних королівських резиденціях, де майорить прапор Союзу.

Під час офіційної жалоби члени королівської сім’ї та їхні співробітники носитимуть одяг, що віддає шану цьому періоду. Принцеса Уельська Кейт вже відвідувала у суботу груповий етап Кубка світу з регбі серед жінок, де з’явилася у чорному штанному костюмі.