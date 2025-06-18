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Королівська родина на кінних перегонах: Зару Тіндалл і принцесу Анну заскочили під час милого моменту в Аскоті
Зара Тіндалл була зазнімкована в обіймах своєї матері принцеси Анни на королівських кінних перегонах в Аскоті.
Їх сфотографували, коли Зара обіймала і цілувала маму в щоку, вітаючи її. На Зарі була небесно-блакитна сукня від Rebecca Vallance та туфлі-човники, а в руках вона тримала клатч від Anya Hindmarch.
Принцеса Анна одягла теж блакитну сукню прямого силуету, а зверху пальто, розшите блакитними квітами. Королівська принцеса також була взута в туфлі на підборах, хоча це не найзручніше взуття для трав’яного газону. Принцеса Анна наділа світлий крислатий капелюх з квіткою і в руках тримала білі рукавички.
Раніше ми показували лайфгак від Зари Тіндалл, як не зіпсувати підбори, взуваючи їх на вечірку в саду. На королівському Аскоті такий лайфгак теж можна використати, але невідомо, чи скористалася ним цього разу Зара або її мати.
Нагадаємо, на кінні перегони в перший день Аскота також приїхали король Чарльз і королева Камілла. Вона була в сукні від Dior, з білим клатчем Launer, на шиї у неї було намисто з перлів, а у вухах — перлинні сережки.