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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королівська родина на кінних перегонах: Зару Тіндалл і принцесу Анну заскочили під час милого моменту в Аскоті

Зара Тіндалл була зазнімкована в обіймах своєї матері принцеси Анни на королівських кінних перегонах в Аскоті.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна та Зара Тіндалл

Принцеса Анна і Зара Тіндалл / © Getty Images

Їх сфотографували, коли Зара обіймала і цілувала маму в щоку, вітаючи її. На Зарі була небесно-блакитна сукня від Rebecca Vallance та туфлі-човники, а в руках вона тримала клатч від Anya Hindmarch.

Принцеса Анна одягла теж блакитну сукню прямого силуету, а зверху пальто, розшите блакитними квітами. Королівська принцеса також була взута в туфлі на підборах, хоча це не найзручніше взуття для трав’яного газону. Принцеса Анна наділа світлий крислатий капелюх з квіткою і в руках тримала білі рукавички.

Принцеса Анна і Зара Тіндалл / © Getty Images

Принцеса Анна і Зара Тіндалл / © Getty Images

Раніше ми показували лайфгак від Зари Тіндалл, як не зіпсувати підбори, взуваючи їх на вечірку в саду. На королівському Аскоті такий лайфгак теж можна використати, але невідомо, чи скористалася ним цього разу Зара або її мати.

Нагадаємо, на кінні перегони в перший день Аскота також приїхали король Чарльз і королева Камілла. Вона була в сукні від Dior, з білим клатчем Launer, на шиї у неї було намисто з перлів, а у вухах — перлинні сережки.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

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