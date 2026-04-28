Королівська родина Нідерландів показала милі кадри зі святкування Дня короля
Їхні Величності король Віллем-Олександр та королева Максима з дочками відвідали вчора місто Доккум, де відбулися масштабні святкування на честь Дня короля.
Пізніше цього ж дня сім'я поділилася кількома відео зі святкувань.
«День короля розпочався святково!
З води Елксе ДеВалл вітає короля та його сім'ю виконанням фризького національного гімну.
На знак поваги до Доккума як одного з міст Ельфстедентогта королівська сім'я отримує картки з печатками. Під час прогулянки Доккумом вони збирають печатки на постах, які охороняють відомі фризи. Завершенням туру стає збирання всіх печаток на картці», — йдеться у підписі до одного з відео.
Також показали королівську подорож у часі на льоду.
«1986 року, у віці 18 років, принц Оранський прокотився Ельфстедентогтом і пережив поворотний момент у Доккумі.
Сьогодні на Кляйндипі король разом зі своєю родиною та фризькими фігуристами здійснює подорож у часі: до того незабутнього Ельфстедентогта», — йдеться у підписі до іншого відео.
Завершилося святкування на сцені, де король та королева з'явилися зі своїми дочками.
«Велике дякую і до зустрічі в королівському місті Доккум. Фрісландія нагорі! Велике спасибі!», - сказав король Віллем-Олександр зі сцени, звертаючись до публіки.
