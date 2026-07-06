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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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19
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Королівська родина Норвегії поділилася першими фото кронпринцеси Метте-Маріт після операції з пересадки легень

На нещодавно опублікованих світлинах Метте-Маріт зазнімкована вболіваючи за норвезьку національну збірну з Королівського палацу разом зі своїм чоловіком, спадковим принцом Гоконом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / © Instagram норвезької королівської родини

Її сфотографували поруч із її чоловіком принцом Гоконом, коли вони разом вболівали за норвезьку національну команду з Королівського палацу під час їхнього матчу проти Бразилії на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Метте-Маріт була зазнімкована сидячи на дивані, одягнена в сірий кардиган, чорну футболку та блакитні джинси. Вони разом із чоловіком були із шарфами національної збірної на шиї.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / © Instagram норвезької королівської родини

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / © Instagram норвезької королівської родини

На іншому знімку вони стояли біля вікна палацу, спостерігаючи за радісними вигуками футбольних фанатів.

«Вся родина з великим хвилюванням стежила за матчем: король і королева з Магерейї, спадковий принц та принцеса з Королівського палацу, а також принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус зі стадіону у Сполучених Штатах.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / © Instagram норвезької королівської родини

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / © Instagram норвезької королівської родини

Вітаємо національну збірну, тренерський штаб та всю Норвегію з цим визначним досягненням!», - йдеться у підписі під знімками.

Раніше ми показували фото принцеси Інгрід Олександри та принца Сверре Магнуса зі стадіону у США.

Принц Сверре Магнус та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принц Сверре Магнус та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
19
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