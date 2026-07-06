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Королівська родина Норвегії поділилася першими фото кронпринцеси Метте-Маріт після операції з пересадки легень
На нещодавно опублікованих світлинах Метте-Маріт зазнімкована вболіваючи за норвезьку національну збірну з Королівського палацу разом зі своїм чоловіком, спадковим принцом Гоконом.
Її сфотографували поруч із її чоловіком принцом Гоконом, коли вони разом вболівали за норвезьку національну команду з Королівського палацу під час їхнього матчу проти Бразилії на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Метте-Маріт була зазнімкована сидячи на дивані, одягнена в сірий кардиган, чорну футболку та блакитні джинси. Вони разом із чоловіком були із шарфами національної збірної на шиї.
На іншому знімку вони стояли біля вікна палацу, спостерігаючи за радісними вигуками футбольних фанатів.
«Вся родина з великим хвилюванням стежила за матчем: король і королева з Магерейї, спадковий принц та принцеса з Королівського палацу, а також принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус зі стадіону у Сполучених Штатах.
Вітаємо національну збірну, тренерський штаб та всю Норвегію з цим визначним досягненням!», - йдеться у підписі під знімками.
Раніше ми показували фото принцеси Інгрід Олександри та принца Сверре Магнуса зі стадіону у США.