Королівська родина Норвегії влаштувала пишний прийом для футболістів національної збірної

Принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре-Магнус / © Getty Images

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Король Гаральд V, спадковий принц Гокон, принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус вітали норвезьку національну футбольну команду у палаці. Після прийому їх вітали 90 000 чоловік біля воріт Карла Юхана бурхливими оплесками та оваціями.

Норвегія вибула з турніру у чвертьфінальному матчі проти Англії.

Принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре-Магнус / © Getty Images

Принцеса Інгрід-Олександра та принц Сверре Магнус літали до США, щоб підтримати команду. А їхня мама кронпринцеса Метте-Маріт та її чоловік кронпринц Гокон – вболівали за збірну з дому. Тоді палац уперше показав фотографії Метте-Маріт після перенесеної нею пересадки легень.

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Принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре-Магнус / © Getty Images

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