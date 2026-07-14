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Королівська родина Норвегії влаштувала пишний прийом для футболістів національної збірної
Норвезька королівська родина влаштувала святкування у палаці на честь повернення національної збірної Норвегії з футболу з Чемпіонату світу, що проходив у США.
Король Гаральд V, спадковий принц Гокон, принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус вітали норвезьку національну футбольну команду у палаці. Після прийому їх вітали 90 000 чоловік біля воріт Карла Юхана бурхливими оплесками та оваціями.
Норвегія вибула з турніру у чвертьфінальному матчі проти Англії.
Принцеса Інгрід-Олександра та принц Сверре Магнус літали до США, щоб підтримати команду. А їхня мама кронпринцеса Метте-Маріт та її чоловік кронпринц Гокон – вболівали за збірну з дому. Тоді палац уперше показав фотографії Метте-Маріт після перенесеної нею пересадки легень.