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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Королівська родина Норвегії влаштувала пишний прийом для футболістів національної збірної

Норвезька королівська родина влаштувала святкування у палаці на честь повернення національної збірної Норвегії з футболу з Чемпіонату світу, що проходив у США.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре-Магнус

Принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре-Магнус / © Getty Images

Король Гаральд V, спадковий принц Гокон, принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус вітали норвезьку національну футбольну команду у палаці. Після прийому їх вітали 90 000 чоловік біля воріт Карла Юхана бурхливими оплесками та оваціями.

Норвегія вибула з турніру у чвертьфінальному матчі проти Англії.

Принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре-Магнус / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре-Магнус / © Getty Images

Принцеса Інгрід-Олександра та принц Сверре Магнус літали до США, щоб підтримати команду. А їхня мама кронпринцеса Метте-Маріт та її чоловік кронпринц Гокон – вболівали за збірну з дому. Тоді палац уперше показав фотографії Метте-Маріт після перенесеної нею пересадки легень.

Принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре-Магнус / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре-Магнус / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
169
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