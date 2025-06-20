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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королівська родина привітала: герцогиня Глостерська Біргітта святкує день народження

20 червня святкує свій день народження герцогиня Глостерська Біргітта.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Глостерська Біргітта

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Instagram британської королівської сім'ї

Герцогині, яка є членом королівської родини Британії, сьогодні виповнюється 79 років. Палац привітав Біргітту зі святом, опублікувавши її нову фотографію у Instagram Stories.

Зазнімкована на світлині герцогиня Глостерська у молочно-білій сукні з рукавами три чверті, капелюсі з квіткою, перлинному кольє з двох ниток на шиї та перлинних сережках-висячках. У неї було лаконічне укладання та макіяж, а в руках букет гарних квітів.

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Instagram британської королівської сім'ї

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Instagram британської королівської сім'ї

Нагадаємо, зараз на іподромі в Аскоті проходять Королівські кінні перегони і вона також була заскочена в один із днів.

На ній була біла сукня з рукавом три чверті, крислатий капелюх на голові з квіткою, три нитки з перлів не шиї та перлинні сережки у вухах. Також Біргітта носила дуже цікавий годинник на зап’ястя та кілька золотих браслетів.

Герцогиня Глостерська Біргітта в Аскоті / © Getty Images

Герцогиня Глостерська Біргітта в Аскоті / © Getty Images

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