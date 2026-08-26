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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королівська родина зібралася у лікарні: здоров’я 89-річного короля Гаральда V викликає занепокоєння

Стурбованість станом здоров'я короля Новрегії Гаральда V спонукала його двох дітей відвідати його у Національній лікарні Осло.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Гаральд V

Король Гаральд V / © Getty Images

Спадковий принц Гокон з дружиною кронпринцесою Метте-Марыт, і його сестра принцеса Марта Луїза відвідали свого батька в особливо непростий для норвезької королівської родини час.

Їхня присутність у лікарні відображає стурбованість, викликану погіршенням стану монарха, який залишається під медичним наглядом і проходить лікування від бактеріальної інфекції крові.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

В останні кілька годин норвезька Королівська гвардія оголосила, що військові навчання, заплановані на площі Королівського палацу в Осло, відбудуться в середу, а не в початкову дату. Пояснень цій зміні не було дано, хоча очікується, що син Гаральда V візьме участь у заході.

Серія візитів найближчих родичів Гаральда V відбулася після того, як Королівський двір підтвердив погіршення його стану здоров’я за вихідні та призначення антибіотиків на лікування бактеріальної інфекції крові.

Король Гаральд V / © Getty Images

Король Гаральд V / © Getty Images

Ситуацію посилюють зміни у розкладі членів його сім'ї: кронпринц Гокон прийняв на себе нові обов'язки регента, а королева Соня продовжує свою поїздку до Тренделагу, хоча тепер вона поїде сама. За повідомленням норвезького громадського телебачення, вона також скасувала запланований на 3 вересня візит до гірської ферми Гьєфшеєн.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

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