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Королівська родина зібралася у лікарні: здоров’я 89-річного короля Гаральда V викликає занепокоєння
Стурбованість станом здоров'я короля Новрегії Гаральда V спонукала його двох дітей відвідати його у Національній лікарні Осло.
Спадковий принц Гокон з дружиною кронпринцесою Метте-Марыт, і його сестра принцеса Марта Луїза відвідали свого батька в особливо непростий для норвезької королівської родини час.
Їхня присутність у лікарні відображає стурбованість, викликану погіршенням стану монарха, який залишається під медичним наглядом і проходить лікування від бактеріальної інфекції крові.
В останні кілька годин норвезька Королівська гвардія оголосила, що військові навчання, заплановані на площі Королівського палацу в Осло, відбудуться в середу, а не в початкову дату. Пояснень цій зміні не було дано, хоча очікується, що син Гаральда V візьме участь у заході.
Серія візитів найближчих родичів Гаральда V відбулася після того, як Королівський двір підтвердив погіршення його стану здоров’я за вихідні та призначення антибіотиків на лікування бактеріальної інфекції крові.
Ситуацію посилюють зміни у розкладі членів його сім'ї: кронпринц Гокон прийняв на себе нові обов'язки регента, а королева Соня продовжує свою поїздку до Тренделагу, хоча тепер вона поїде сама. За повідомленням норвезького громадського телебачення, вона також скасувала запланований на 3 вересня візит до гірської ферми Гьєфшеєн.