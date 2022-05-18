Королівська сім'я на балконі Букінгемського палацу: цікаві традиції

Вже за кілька тижнів у Великій Британії святкуватимуть платиновий ювілей правління Єлизавети II. На честь свята розповідаємо про традицію членів сім'ї збиратися на балконі Букінгемського палацу.

Зазвичай монархи і його близькі дивляться парад Trooping the Colour (Церемонія виносу прапора) на балконі Букінгемського палацу. Цього року цей парад відбудеться у четвер 2 червня. Існує суворий протокол, згідно з яким гості отримують запрошення вийти на балкон разом із королевою.

Кого запрошують на балкон

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Немає такого спеціального списку учасників, які точно виходять на балкон і для кожного випадку список запрошених розглядається окремо. Абсолютно точно в нього завжди входять монарх та його дружина або чоловік (якщо він/вона живий), а також перший і другий у черзі на престол разом з їхніми чоловіком/дружиною.

Як ми вже знаємо на параді Trooping the Colour 2022 року, який стане частиною святкування платинового ювілею королеви, будуть присутні тільки ті члени королівської сім'ї, що працюють, тобто виконують свої офіційні обов'язки і працюють на корону.

Хто започаткував традицію

королева Вікторія / Фото: Getty Images

Як і в багатьох інших королівських традиціях, ця була започаткована королевою Вікторією, прабабусею королеви Єлизавети II. Під час святкування відкриття Великої виставки 1851 року вона була першою монархинею, яка використала балкон як спосіб вітати своїх підданих. Через сім років вона також вийшла з сім'єю на балкон, щоб подякувати натовпу, що зібрався на весіллі її дочки, принцеси Вікторії, і так народилася культова королівська весільна традиція, пише Town&Country.

Хто де стоїть на балконі

Королева зазвичай стоїть в центрі балкона, якщо це не королівське весілля, в цьому випадку наречений і наречена займають центральне місце. Немає спеціально відведених місць для різних членів сім'ї. Але здебільшого перший і другий у черзі на трон — Чарльз та Вільям, а також їхні дружини та діти завжди будуть групуватися навколо королеви.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу, весілля Чарльза та Діани / Фото: Associated Press

У яких випадках сім'я з'являється на балконі

Найрегулярніший і найчисленніший це Trooping the Color, щорічне святкування дня народження королеви, яке завжди проводиться в другу суботу червня. Після того, як королева перевіряє свої війська, вона та її сім'я їдуть у каретах назад до Букінгемського палацу, де вони традиційно з'являються на балконі. Відомо, що серед запрошених були нащадки королеви, її сестри та її двоюрідні брати, а також їхні подружжя.

Весілля

З часів весілля принцеси Вікторії 1858 року королівські наречені зазвичай вітають натовп внизу. Поцілунок молодят на балконі став настільки культовим, що вже неможливо уявити королівське весілля без цієї традиції. Першими, хто поцілувався на балконі, був принц Чарльз і принцеса Діана 1981 року.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

За ними пішли принц Ендрю та Сара Фергюсон 1986 року. 2011 року на балконі публіка аплодувала поцілунку Кейт та Вільяма Кембриджських. А ось поцілунок принца Гаррі і Меган, герцогині Сасекської натовп зміг бачити біля виходу з каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де відбулося їхнє весілля.

Принц Вільям та герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Після свого весілля 1947 року принцеса Єлизавета і принц Філіп також вітали натовп на балконі. Але обійшлося без поцілунку.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп у день весілля / Фото: Associated Press

Ювілей коронації монарха

Великі роковини коронації монарха завжди забезпечують невеликий захід на балконі, але з набагато меншою групою людей. На срібному ювілеї королеви 1977 року, коли виповнилося 25 років Єлизавети на престолі, було лише дев'ять чоловік: королева, її чоловік, їхні четверо дітей, а також її мати, сестра і двоюрідний брат. На її Золотий ювілей (50 років) 2002 року зібрався великий натовп, що складався з її дітей, їхнього подружжя та потомства.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Діамантовий ювілей (60 років) різко контрастував із попереднім святкуванням; лише п'ять осіб стояли поруч із монархинею. Коли принц Філіп перебував у лікарні, у центрі уваги були принц Чарльз, Камілла, герцогиня Корнуольська, герцог та герцогиня Кембриджські, та принц Гаррі. Послання було ясним — ось "урізане" майбутнє королівської сім'ї.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

На святкуванні 70-річного ювілею людей на балконі буде ще менше.

Коронації та важливі державні заходи

Коронація нового монарха — ще один привід для виходу на балкон. Востаннє у зв'язку із цим приводом на нього виходила королева Єлизавета II 1953 року. Вона також була присутня на коронації свого батька короля Георга VI, коли їй було 11 років. А після смерті Єлизавети ІІ на балконі з'явиться її спадкоємець – принц Чарльз.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Під час війни вихід на балкон іноді вважається доречним. Це нагадування про те, що монарх – це не просто церемоніальне номінальне обличчя – королі та королеви є потужним національним символом для свого народу, і їхній зовнішній вигляд зміцнює ці стосунки.

4 серпня 1914 року, коли Велика Британія офіційно вступила у війну з Німеччиною, короля Георга V тричі викликали на балкон юрби внизу, що чекали на втіху від глави своєї держави.

А на ознаменування закінчення Другої світової війни прем'єр-міністр Вінстон Черчілль з'явився разом з королем і королевою та їхніми дочками, принцесами Єлизаветою та Маргарет на балконі.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу та прем'єр-міністр Вінстон Черчілль / Фото: Associated Press

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