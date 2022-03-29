Королівська сім'я та європейські монархи відвідали службу пам'яті на честь принца Філіпа

Члени британської королівської родини та інших європейських будинків зібралися у Вестмінстерському абатстві на службі пам'яті на честь герцога Единбурзького Філіпа.

Майже через рік після смерті принца Філіпа (він помер 9 квітня 2021 року) та його похорону (17 квітня 2021 року), який відбувся в умовах пандемії, королева Єлизавета II зібрала свою сім'ю на службу подяки, щоб вшанувати пам'ять свого покійного чоловіка, у шлюбі з яким вони прожили понад 73 роки.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Попри суперечливі чутки про те, що Єлизавета II через проблеми зі здоров'ям не зможе бути присутньою, вона таки змогла. Її Величність вирушила зі свого замку у Віндзорі у супроводі принца Ендрю на своїй машині до Вестмінстерського абатства в Лондоні.

Служба пам'яті за принцом Філіпом у Вестмінстерському абатстві / Getty Images

Королеву, якій наступного місяця виповниться 96 років, підтримали члени її сім'ї: принц Чарльз, герцогиня Камілла, принц Вільям, герцогиня Кетрін та їхні діти принц Джордж і принцеса Шарлотта, принц Едвард та графиня Софі, а також принцеси Євгенія та Беатріс з чоловіками та багато інших близьких та родичів.

Принц Вільям та герцогиня Кембриджська з дітьми Джорджем та Шарлоттою / Getty Images

Ще один онук королеви Пітер Філліпс прибув до абатства зі своїми дочками Айлою та Саванною, принцесу Анну (дочка королеви) підтримував її чоловік сер Тім Лоуренс, також на службі був присутній прем'єр-міністр Борис Джонсон, перша міністрка Шотландії Нікола Стерджен та близька подруга Філіпа - Пенелопа Нетчбулл.

Пенелопа Нетчбулл / Getty Images

Нікола Стерджен / Getty Images

Борис Джонсон / Getty Images

Також на службу було запрошено членів європейських королівських будинків. Король Іспанії Філіп VI з дружиною Летицією, король Нідерландів Віллем-Олександр з дружиною Максимою та мамою принцесою Беатрікс, король Швеції Карл Філіп з дружиною Сільвією, король Бельгії Філіп з дружиною Матильдою, королева Данії Маргрете II. Був присутній князь Монако Альбер II, але без дружини Шарлін, вона повернулася до Монако після тривалого лікування, але залишається вдома.

Принцеса Беатрікс, королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

Королева Сільвія та король Карл Густав / Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

Королева Маргрете II / Getty Images

Зара Тіндалл і Майк Тіндалл із дочкою / Getty Images

Принц Майкл Кентський із дружиною Марією / Getty Images

Принц Едвард, герцог Кентський / Getty Images

Королева Єлизавета II з'явилася в гарному настрої на цей захід, присвячений життю її чоловіка і присвячений відданості принца Філіпа сім'ї, нації та Співдружності і, зокрема, його внесок у суспільне життя.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Getty Images

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Принцеси Беатріс та Євгенія з чоловіками / Getty Images

Принцеса Анна / Getty Images

Графіня Софі та принц Едвард з дітьми / Getty Images

Пітер Філліпс з дітьми / Getty Images

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