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Королівська сім'я та європейські монархи відвідали службу пам'яті на честь принца Філіпа

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Королівська сім'я та європейські монархи відвідали службу пам'яті на честь принца Філіпа

Служба пам'яті за принцом Філіпом у Вестмінстерському абатстві / Getty Images

Члени британської королівської родини та інших європейських будинків зібралися у Вестмінстерському абатстві на службі пам'яті на честь герцога Единбурзького Філіпа.

Майже через рік після смерті принца Філіпа (він помер 9 квітня 2021 року) та його похорону (17 квітня 2021 року), який відбувся в умовах пандемії, королева Єлизавета II зібрала свою сім'ю на службу подяки, щоб вшанувати пам'ять свого покійного чоловіка, у шлюбі з яким вони прожили понад 73 роки.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Associated Press

Попри суперечливі чутки про те, що Єлизавета II через проблеми зі здоров'ям не зможе бути присутньою, вона таки змогла. Її Величність вирушила зі свого замку у Віндзорі у супроводі принца Ендрю на своїй машині до Вестмінстерського абатства в Лондоні.

Служба пам'яті за принцом Філіпом у Вестмінстерському абатстві / © Getty Images
Служба пам'яті за принцом Філіпом у Вестмінстерському абатстві / Getty Images

Королеву, якій наступного місяця виповниться 96 років, підтримали члени її сім'ї: принц Чарльз, герцогиня Камілла, принц Вільям, герцогиня Кетрін та їхні діти принц Джордж і принцеса Шарлотта, принц Едвард та графиня Софі, а також принцеси Євгенія та Беатріс з чоловіками та багато інших близьких та родичів.

Принц Вільям та герцогиня Кембриджська з дітьми Джорджем та Шарлоттою / © Getty Images
Принц Вільям та герцогиня Кембриджська з дітьми Джорджем та Шарлоттою / Getty Images

Ще один онук королеви Пітер Філліпс прибув до абатства зі своїми дочками Айлою та Саванною, принцесу Анну (дочка королеви) підтримував її чоловік сер Тім Лоуренс, також на службі був присутній прем'єр-міністр Борис Джонсон, перша міністрка Шотландії Нікола Стерджен та близька подруга Філіпа - Пенелопа Нетчбулл.

Пенелопа Нетчбулл / © Getty Images
Пенелопа Нетчбулл / Getty Images
Нікола Стерджен / © Getty Images
Нікола Стерджен / Getty Images
Борис Джонсон / © Getty Images
Борис Джонсон / Getty Images

Також на службу було запрошено членів європейських королівських будинків. Король Іспанії Філіп VI з дружиною Летицією, король Нідерландів Віллем-Олександр з дружиною Максимою та мамою принцесою Беатрікс, король Швеції Карл Філіп з дружиною Сільвією, король Бельгії Філіп з дружиною Матильдою, королева Данії Маргрете II. Був присутній князь Монако Альбер II, але без дружини Шарлін, вона повернулася до Монако після тривалого лікування, але залишається вдома.

Принцеса Беатрікс, королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images
Принцеса Беатрікс, королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images
Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда та король Філіп / Getty Images
Королева Сільвія та король Карл Густав / © Getty Images
Королева Сільвія та король Карл Густав / Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images
Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Getty Images
Зара Тіндалл і Майк Тіндалл із дочкою / © Getty Images
Зара Тіндалл і Майк Тіндалл із дочкою / Getty Images
Принц Майкл Кентський із дружиною Марією / © Getty Images
Принц Майкл Кентський із дружиною Марією / Getty Images
Принц Едвард, герцог Кентський / © Getty Images
Принц Едвард, герцог Кентський / Getty Images

Королева Єлизавета II з'явилася в гарному настрої на цей захід, присвячений життю її чоловіка і присвячений відданості принца Філіпа сім'ї, нації та Співдружності і, зокрема, його внесок у суспільне життя.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / © Getty Images
Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Getty Images
Герцогиня Корнуольська / © Getty Images
Герцогиня Корнуольська / Getty Images
Принцеси Беатріс та Євгенія з чоловіками / © Getty Images
Принцеси Беатріс та Євгенія з чоловіками / Getty Images
Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Getty Images
Графіня Софі та принц Едвард з дітьми / © Getty Images
Графіня Софі та принц Едвард з дітьми / Getty Images
Пітер Філліпс з дітьми / © Getty Images
Пітер Філліпс з дітьми / Getty Images

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