Королівська сім'я та європейські монархи відвідали службу пам'яті на честь принца Філіпа

Члени британської королівської родини та інших європейських будинків зібралися у Вестмінстерському абатстві на службі пам'яті на честь герцога Единбурзького Філіпа.
Майже через рік після смерті принца Філіпа (він помер 9 квітня 2021 року) та його похорону (17 квітня 2021 року), який відбувся в умовах пандемії, королева Єлизавета II зібрала свою сім'ю на службу подяки, щоб вшанувати пам'ять свого покійного чоловіка, у шлюбі з яким вони прожили понад 73 роки.
Попри суперечливі чутки про те, що Єлизавета II через проблеми зі здоров'ям не зможе бути присутньою, вона таки змогла. Її Величність вирушила зі свого замку у Віндзорі у супроводі принца Ендрю на своїй машині до Вестмінстерського абатства в Лондоні.
Королеву, якій наступного місяця виповниться 96 років, підтримали члени її сім'ї: принц Чарльз, герцогиня Камілла, принц Вільям, герцогиня Кетрін та їхні діти принц Джордж і принцеса Шарлотта, принц Едвард та графиня Софі, а також принцеси Євгенія та Беатріс з чоловіками та багато інших близьких та родичів.
Ще один онук королеви Пітер Філліпс прибув до абатства зі своїми дочками Айлою та Саванною, принцесу Анну (дочка королеви) підтримував її чоловік сер Тім Лоуренс, також на службі був присутній прем'єр-міністр Борис Джонсон, перша міністрка Шотландії Нікола Стерджен та близька подруга Філіпа - Пенелопа Нетчбулл.
Також на службу було запрошено членів європейських королівських будинків. Король Іспанії Філіп VI з дружиною Летицією, король Нідерландів Віллем-Олександр з дружиною Максимою та мамою принцесою Беатрікс, король Швеції Карл Філіп з дружиною Сільвією, король Бельгії Філіп з дружиною Матильдою, королева Данії Маргрете II. Був присутній князь Монако Альбер II, але без дружини Шарлін, вона повернулася до Монако після тривалого лікування, але залишається вдома.
Королева Єлизавета II з'явилася в гарному настрої на цей захід, присвячений життю її чоловіка і присвячений відданості принца Філіпа сім'ї, нації та Співдружності і, зокрема, його внесок у суспільне життя.
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