Королівська сім’я Данії опублікувала важливу заяву про спадкоємця престолу — принца Крістіана

Королева Мері та король Фредерік X опублікували оновлену інформацію про майбутню роль свого старшого сина — спадкового принца Крістіана.

Король Фредерік X, принц Крістіан та королева Мері

Король Фредерік X, принц Крістіан та королева Мері / © Getty Images

20-річний данський спадкоємець престолу цього літа завершить навчання на посаду лейтенанта і тепер королівський палац поділився новинами щодо його майбутнього навчання.

У заяві данського королівського палацу йдеться, що 20-річний принц Крістіан цього літа розпочне новий етап своєї військової підготовки.

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

«Після завершення навчання на посаду лейтенанта Його Королівської Високості спадкового принца в червні 2026 року принц служитиме в Королівській лейб-гвардії.

Служба спадкового принца в Королівській лейб-гвардії проходитиме як командира взводу рядових, покликаних на службу в серпні 2026 року, в казармах гвардії в Гевельті», - йдеться в заяві палацу.

Гевельте розташований приблизно за 16 миль на північ від Копенгагена, лише за 30 хвилин їзди від головної королівської резиденції, палацу Амалієнборг, у Копенгагені.

Перед тим як розпочати навчання на лейтенанта у серпні минулого року, спадкоємець у травні завершив військову підготовку в гусарському гвардійському полку.

Кронпринц Крістіан поступово вводиться у суспільне життя як майбутній монарх, включаючи відвідування засідань парламенту та можливість виконувати обов'язки регента, коли його батько перебуває за кордоном або не може виконувати своїх обов'язків.

Принц Крістіан / © Getty Images

Принц Крістіан / © Getty Images

