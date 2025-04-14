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Королівська сім’я готується до Великодня: палац зробив заяву про плани короля Чарльза та королеви Камілли
Королівська родина Великої Британії готується до великодньої служби.
Букінгемський палац зробив заяву, тим самим підтвердивши, що король Чарльз і королева Камілла очолять наступного тижня великодню службу в церкві, яка відбудеться, як завжди у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, цього разу 20 квітня.
Поки не підтверджено, чи будуть присутні принц і принцеса Уельські, однак у новому повідомленні Палацу йдеться, що до Їхніх Величностей приєднаються й інші члени королівської родини.
«Їхні Величності Король та Королева у супроводі членів королівської родини відвідають великодню заутреню у каплиці Святого Георгія у Віндзорі у Великдень», — йдеться у заялі палацу.
Минулого року Чарльз був присутній на щорічній службі у Віндзорі, проте його супроводжувало менше королівських осіб, і служба була трохи іншою через його лікування від раку в той час, щоб обмежити коло осіб, з якими він контактував. Принцеса Кейт не була присутня на службі, оскільки проходила курс профілактичної хіміотерапії.
Цього року висока ймовірність того, що Кейт, Вільям та діти будуть присутні на великодній службі.
Нагадаємо, днями король і королева повернулися з туру Італією, де відсвяткували 20-ту річницю свого весілля.