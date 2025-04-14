Королівська сім’я готується до Великодня: палац зробив заяву про плани короля Чарльза та королеви Камілли

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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Букінгемський палац зробив заяву, тим самим підтвердивши, що король Чарльз і королева Камілла очолять наступного тижня великодню службу в церкві, яка відбудеться, як завжди у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, цього разу 20 квітня.

Поки не підтверджено, чи будуть присутні принц і принцеса Уельські, однак у новому повідомленні Палацу йдеться, що до Їхніх Величностей приєднаються й інші члени королівської родини.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

«Їхні Величності Король та Королева у супроводі членів королівської родини відвідають великодню заутреню у каплиці Святого Георгія у Віндзорі у Великдень», — йдеться у заялі палацу.

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Минулого року Чарльз був присутній на щорічній службі у Віндзорі, проте його супроводжувало менше королівських осіб, і служба була трохи іншою через його лікування від раку в той час, щоб обмежити коло осіб, з якими він контактував. Принцеса Кейт не була присутня на службі, оскільки проходила курс профілактичної хіміотерапії.

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Цього року висока ймовірність того, що Кейт, Вільям та діти будуть присутні на великодній службі.

Нагадаємо, днями король і королева повернулися з туру Італією, де відсвяткували 20-ту річницю свого весілля.

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press Королева Камілла в Італії / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press