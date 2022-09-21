Королівська скарбниця: кому дістануться прикраси Єлизавети II

Найбільше королева Єлизавета II любила носити перли. Але у її особистій колекції було близько 300 різноманітних прикрас. Розповідаємо, що буде з ними після того, як монархиня померла.

Перш, ніж труну Єлизавети II опустили до королівського склепу, з неї зняли Імператорську державну корону, яка містить близько 3000 діамантів, державу та скіпетр – символи влади було знято та поміщено на вівтар, що означає кінець правління монархині. Тепер усі ці символи належать королю Чарльзу ІІІ.

Прикраси королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

А що ж буде з власними прикрасами Її Величності Єлизавети II

Вже відомо, що заповіт королеви залишиться конфіденційним і перебуватиме під замком упродовж 90 років. Тому точні плани щодо речей королеви та їхня кількість потенційно залишаться невідомими, але деякі предмети одягу, можливо, вже знайшли нових власниць.

З книжки особистої стилістки королеви Анджели Келлі, яка також була присутня на похороні монархині, відомо, що Єлизавета II була дуже ощадлива. Ось що писала авторка:

Анджела Келлі / Фото: Getty Images

"Її Величність завжди ощадлива і любить, щоб її одяг був максимально пристосований і перероблений... Після двох або трьох виходів у світ, коли одяг стане знайомим для публіки, ми або шукали способи переробити вбрання, або ж цей аутфіт одягався на приватні заходи в Балморалі або Сандрінгемі", - пише Анджела.

Отже, що буде з одягом достеменно невідомо. Можливо, частину його виставлять на виставці, як це бувало з вбранням, яке монархиня одягала на свої ювілеї – срібний, золотий, діамантовий та платиновий.

Стиль королеви Єлизавети II

Прикрас у Єлизавети ІІ було дуже багато. Видання express з посиланням на Tatler пише, що королева мала 98 брошів, 46 намист, 37 браслетів, 34 пари сережок, 15 каблучок, 14 годинників і 5 підвісок. На ознаменування платинового ювілею у Букінгемському палаці до жовтня триває виставка особистих прикрас королеви.

Прикраси королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Прикраси королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Королівська експертка Кеті Ніколл повідомила Entertainment Tonight, що королева-консорт Камілла отримає право першого голосу щодо прикрас Її Величності.

"У всьому цьому є ієрархія. Королева-консорт дійсно отримує право першого вибору прикрас королеви. І після цього йде принцеса Уельська, Кетрін".

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Передбачається, що інші прикраси із особистої колекції королеви будуть передані в оренду королівській родині.

Хто вже носить прикраси Її Величності

Нагадаємо, на похороні Єлизавети II принцеса Уельська з'явилася в перлинному кольє і в браслеті Її Величності. Перли вважалися однією з улюблених прикрас королеви, і їх часто вважали "жалобною прикрасою" ще з часів її прабабусі королеви - Вікторії, яка не хотіла носити нічого кольорового після смерті коханого чоловіка Альберта.

Коштовності корони, з яких 142 предмети і понад 23 000 дорогоцінного каміння, зберігаються в лондонському Тауері і тепер передані королю Чарльзу III, як наступному монарху.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали у яких прикрасах була похована Єлизавета II.

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