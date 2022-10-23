Королівська скарбниця: що буде із заручальною каблучкою Єлизавети II

Королева Єлизавета II мала величезну колекцію ювелірних прикрас, яка налічувала понад 300 різних екземплярів. Одним із найцінніших для самої монархині була заручальна каблучка, подарована їй принцом Філіпом 1947 року.
Для Єлизавети II ця каблучка було особливою не тільки тому, що була подарована на заручини Філіпом, але ще й тому, що на внутрішній її стороні принц вигравіював якийсь особливий напис, який, як пише express, ніхто ніколи не бачив, крім самої королеви, її чоловіка та ювеліра, що створював напис на прикрасі.
Відомо, що королева була похована не з цією каблучкою, а зі своєю обручкою з валійського золота. А отже, прикраса зараз перебуває у королівській колекції і, можливо, одного разу перейде комусь із її спадкоємців.
Раніше ми розповідали, кому дістануться прикраси Єлизавети ІІ після того, як монархиня померла.
Також нещодавно стало відомо, що принцеса Анна успадкувала особливі прикраси своєї матері і вже навіть встигла з'явитися в них на публіці.
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