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Королівська скарбниця: що буде із заручальною каблучкою Єлизавети II

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Королівська скарбниця: що буде із заручальною каблучкою Єлизавети II

Каблучка королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II мала величезну колекцію ювелірних прикрас, яка налічувала понад 300 різних екземплярів. Одним із найцінніших для самої монархині була заручальна каблучка, подарована їй принцом Філіпом 1947 року.

Для Єлизавети II ця каблучка було особливою не тільки тому, що була подарована на заручини Філіпом, але ще й тому, що на внутрішній її стороні принц вигравіював якийсь особливий напис, який, як пише express, ніхто ніколи не бачив, крім самої королеви, її чоловіка та ювеліра, що створював напис на прикрасі.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / © Getty Images
Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

Відомо, що королева була похована не з цією каблучкою, а зі своєю обручкою з валійського золота. А отже, прикраса зараз перебуває у королівській колекції і, можливо, одного разу перейде комусь із її спадкоємців.

Раніше ми розповідали, кому дістануться прикраси Єлизавети ІІ після того, як монархиня померла.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images
Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images
Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Також нещодавно стало відомо, що принцеса Анна успадкувала особливі прикраси своєї матері і вже навіть встигла з'явитися в них на публіці.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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