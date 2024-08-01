Королівська традиція, яку полюбляє Чарльз, може зникнути зі сходженням на престол принца Вільяма

На заході монарх з'явився в кілті, які любить носити, коли приїжджає до країни. А ось його старший син, принц Вільям, завжди не любив носити кілт. Вільям ніколи не пояснював причини свого небажання носити кілт, але, як повідомляється, йому надали можливість одягти кілт на випускний 2005 року (принц закінчував університет у Шотландії). Натомість молодий принц вирішив одягнути строгий чорний костюм із білою краваткою-метеликом та традиційну академічну мантію з червоною підкладкою.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Традиція носити кілт походить від початку правління королеви Вікторії, і від того часу її продовжили король Георг VI, принц Філіп і, тепер, король Чарльз, пише express.co.uk. Незважаючи на те, що це традиція для чоловічої лінії, покійна королева Єлизавета II також носила кілт.

"Віндзори дотримуються унікального — хоча й ексцентричного — набору правил, що стосуються того, як одягатися в Шотландії. Чоловіки носять кілти не лише на офіційних заходах, а й у вільний від роботи час", — розповів Річард Кей із Daily Mail.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Передбачається, що майбутній король Вільям не захоче носити кілт, коли стане монархом, тому що переживає, що матиме в ньому дуже старомодний вигляд. Тому, мабуть, може відмовитися від цієї давньої королівської традиції.

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