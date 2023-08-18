Королівська відпустка: де найбільше любила відпочивати принцеса Діана

Принцеса любила дуже любила проводити час на морі. Був у неї і свій улюблений острів, куди вона часто збігала з синами Вільямом та Гаррі на канікули.

Принцеса Діана багато подорожувала світом із королівськими турами протягом усього свого життя, а також любила втекти на острови подалі від сторонніх очей. Карибське море було єдиним місцем, де колишня принцеса Уельська шукала перепочинок у зимові місяці, особливо їй сподобався острів Невіс.

Принцеса Діана на острові Невіс з принцом Гаррі / Фото: Getty Images

Невіс — невеликий острів у Карибському морі, який відділений лише трьома кілометрами від галасливого Сент-Кітса каналом.

Острів Невіс / Фото: Getty Images

Діана часто приїжджала сюди з синами – принцами Вільямом та Гаррі насолодитися спокоєм та тишею. Але сьогодні цей острів вже облюбований знаменитостями.

Принцеса Діана на острові Невіс / Фото: Getty Images

Принцеса Діана на острові Невіс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де Кейт та Вільям люблять переховуватися від чужих очей.

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