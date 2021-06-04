Королівська виставка: розглядаємо образ принцеси Маргарет в сукні 18 століття

У Кенсінгтонському палаці триває виставка королівських вбрань та інших предметів гардероба під назвою Royal Style in the Making.
Центральним елементом цієї виставки є весільна сукня принцеси Уельської Діани, в якій леді Ді йшла під вінець з принцом Уельським Чарльзом 29 липня 1981 року.
Але крім сукні принцеси Діани на виставці також було представлено дуже цікаве вбрання принцеси Маргарет — молодшої сестри королеви Єлизавети II.
Ефектну бальну сукню 18 століття принцеса Маргарет одягала на благодійний бал у допомогу Друзям Святого Іоанна в особняку в Лондоні 1 липня 1964 року. Разом з нею на знімку зображений лорд-мер Лондона, сер Джеймс Гарман.
Ця розкішна шовкова сукня бірюзового кольору з мереживними рукавами і підкресленою талією, була створена Олівером Месселєм. Принцеса Маргарет була давньою прихильницею відомого театрального художника з костюмів.
Одягнувши цю сукню тоді 1964 року принцеса Маргарет підібрала до неї дорогоцінне кольє і масивні сережки-підвіски, а також їй зробили ефектну зачіску з пір'ям у волоссі. Сьогодні королівські принцеси більше не носять таке вбрання.
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