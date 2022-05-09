Королівське "фото дня": опубліковано новий знімок на честь ювілею Єлизавети II

Королівський обліковий запис продовжує публікувати фото королеви Єлизавети II на честь її 70-річного правління.

Минулого тижня в Instagram акаунті Її Величності оголосили акцію про те, що щодня публікуватимуть "фото дня" Єлизавети II, які символізують кожен рік її правління.

Нове фото датовано 1998 роком.

"Королева вітає доброзичливців під час прогулянки Ранкорном, Чешир (Ранкорн — це промислове місто і порт у графстві Чешир у Великій Британії)".

Також в акаунті розповідають про те, що відбувалося цього року в історії. 1998 року було підписано Угоду Страсної п'ятниці між урядами Великої Британії та Ірландії. Ця угода про політичне врегулювання конфлікту в Північній Ірландії, що передбачала створення автономних органів влади, також було запропоновано низку інших заходів щодо політичних та конституційних аспектів північноірландського конфлікту.

Нагадаємо, раніше ми показували "фото дня" королеви за 1997 рік.

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