Королівське хобі: стало відомо, що вже багато років колекціонує Єлизавета ІІ

Всі знають про любов королеви Єлизавети II до коней та собак породи коргі. Але є у монархині ще один інтерес, а точніше хобі – вже багато років королева колекціонує марки.

Колекціонуванням марок займалося багато членів британської королівської сім'ї ще до того, як принцеса Єлизавета з'явилася на світ 1926 року. Експерти кажуть, що сімейна колекція марок оцінюється у 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II є п'ятим членом королівської сім'ї, який поповнив всесвітньо відому Королівську філателістичну колекцію, яку почав збирати син королеви Вікторії – принц Альфред 1864 року, пише Mirror.

Принц продав свою колекцію своєму братові, майбутньому королеві Едуарду VII, який, своєю чергою, передав її своєму синові, королю Георгу V, і згодом вона перейшла до короля Георга VI і, нарешті, до його дочки Єлизавети II.

Король Георг VI та принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Марки вперше з'явилися в обігу 6 травня 1840 року під час раннього правління королеви Вікторії.

З усіх королівських зберігачів марок король Георг V (дідусь Єлизавети) був дуже відданий збереженню та розширенню колекції. Коли він був ще герцогом Йоркським, принц Джордж став почесним віцепрезидентом того, що згодом стало Лондонським Королівським філателістським товариством 1893 року.

Король Георг V / Фото: Getty Images

Він також отримав книгу, що містить 1500 марок з нагоди дня свого весілля з принцесою Марією Текською від своїх товаришів по товариству.

Король був настільки захоплений колекціонуванням, що навіть встановив рекорд за найвищою ціною, колись заплаченою за марку. Насолода від колекціонування марок передалася від дідуся до онуки. Королева Єлизавета успадкувала від нього 328 альбомів марок. Кажуть, монархиня любить показувати свою колекцію відвідувачам, які зупиняються у Букінгемському палаці.

"Це одна з її гордостей і радостей не тільки тому, що вона володіє одними з найцінніших марок у світі, але й тому, що вона збудувала сімейний скарб і відчуває, що пишається своїм батьком та попередніми монархами, які володіли ним", — каже королівський експерт Філ Дампір.

Марки, королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Безперечно, королева поповнює колекцію. Найрідкіснішим і найдорожчим доповненням стала маврикійська марка вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів. Вона була показана публіці на виставці, присвяченій золотому ювілею королеви 2002 року. Марка є однією з найдорожчих у світі та була випущена колоніальним поштовим відділенням Маврикія 1847 року. Королева також витратила 250 000 фунтів стерлінгів на унікальний набір з 10 чорних пенні, датованих першим днем ​​надходження в обіг, 6 травня 1840 року.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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