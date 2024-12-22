Королівське подружжя та спадкоємці: норвезькі монархи поділилися святковим фото

У Instagram королівської родини опублікували сімейну фотографію на тлі гарно вбраної ялинки. Щоправда не всі члени сім'ї є на фото, а лише прямі спадкоємці.

У золотих кріслах сидять король Гаральд V та його дружина королева Соня, а позаду них стоять кронпринц Гокон (майбутній король), його дружина кронпринцеса Метте-Маріт та їхня старша дочка – принцеса Інгрід Олександра (майбутня королева Норвегії, яка правитиме після свого батька).

"Бажаємо всім веселого Різдва", — йдеться у підписі до знімку авторства фотографа Стіана Лісберга Солума.

Норвезька королівська родина / Фото: Instagram норвезької королівської родини

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас різдвяні листівки, які публікували монархи напередодні різдвяних та новорічних свят.

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