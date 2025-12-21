- Дата публікації
Королівське подружжя Норвегії постало на нових гарних портретних фотографіях
Норвезька королівська родина поділилася новими офіційними портретами короля Гаральда V та королеви Соні.
«У зв’язку із запуском оновлених сайтів Королівського двору, ми публікуємо нові офіційні фотографії королівського подружжя.
Фотографії були зроблені цього року в Дзеркальній залі Королівського палацу фотографом Кіммом Саатведтом», — йдеться у підписі до світлин.
На них 88-річна королева Соня і 88-річний король Гаральд V зображені в гарному вбранні. На Її Величності жовта максісукня з пишною спідницею та вишивкою у верхній його частині. Також на ній червона стрічка з орденом, на голові тіара зі смарагдами, і такі самі сережки та кольє доповнюють її образ. Король одягнений у військову форму.
Також, нагадаємо, норвезька королівська родина днями представила свою різдвяну листівку.