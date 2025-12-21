Королівське подружжя Норвегії постало на нових гарних портретних фотографіях

Королева Соня і король Гаральд V / © Instagram норвезької королівської родини

Реклама

«У зв’язку із запуском оновлених сайтів Королівського двору, ми публікуємо нові офіційні фотографії королівського подружжя.

Фотографії були зроблені цього року в Дзеркальній залі Королівського палацу фотографом Кіммом Саатведтом», — йдеться у підписі до світлин.

Королева Соня і король Гаральд V / © Instagram норвезької королівської родини

На них 88-річна королева Соня і 88-річний король Гаральд V зображені в гарному вбранні. На Її Величності жовта максісукня з пишною спідницею та вишивкою у верхній його частині. Також на ній червона стрічка з орденом, на голові тіара зі смарагдами, і такі самі сережки та кольє доповнюють її образ. Король одягнений у військову форму.

Реклама

Королева Соня / © Instagram норвезької королівської родини

Король Гаральд V / © Instagram норвезької королівської родини

Також, нагадаємо, норвезька королівська родина днями представила свою різдвяну листівку.