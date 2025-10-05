ТСН у соціальних мережах

Королівське весілля і сходження на престол: представлені перші кадри другого сезону серіалу про королеву Максиму

29-річна аргентинська акторка Дельфіна Чавес опублікувала кадр зі знімань другого сезону серіалу «Максима».

Головні герої серіалу "Максима"

Нідерландський стримінговий сервіс Videoland та виконавиця головної ролі — акторка Дельфіна Чавес, яка і грає королеву Максиму, опублікували у Instagram відео зі знімань епізоду весілля Максими та спадкового принца Віллема-Олександра.

Дельфіна Чавес — акторка, яка грає королеву Максиму

«Перші кадри другого сезону серіалу „Максима“ 👰🧡», — написала виконавиця головної ролі, доповнивши, що серіал вийде у березні 2026 року.

«У другому сезоні ми стежимо за Максимою (Дельфіна Чавес) від підготовки до весілля з Віллемом-Олександром (Мартейн Лакемеєр) до самої інавгурації через десять років. Вона шукає баланс між коханням, владою та протоколом. Ми стежимо за її долею як матері, дружини та майбутньої королеви, до жінки, яка знаходить свій власний голос», — йдеться у підписі до відеоряду.

У першому сезоні, нагадаємо, показали історію знайомства та кохання Максими та її майбутнього чоловіка. Вони познайомилися у Севільї 1999 року. А одружилися у лютому 2002 року.

Весілля Максими та Віллема-Олександра в реальному житті, 2002 рік, Нідерланди / © Getty Images

У нашій добірці ви також можете подивитися 5 фільмів про британських монархів.

