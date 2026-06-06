Королівське весілля: які образи обрали гості для вінчання Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг

Пітер і Гаррієт Філліпси / © Getty Images

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Наречена йшла до вівтаря у білій сукні з довгими рукавами, повністю вкритій мереживом, із квадратним декольте та прямим силуетом від Emilia Wickstead, а на її голові була тіара, позичена компанією Pragnell Jewellery. Взула Гаррієт туфлі від Jimmy Сhoo, які ледь виднілися під довгим подолом її сукні.

Пітер і Гаррієт Філліпси / © Getty Images

Розглянемо докладніше, хто ж із королівських гостей відвідав це весілля.

Гаррієт Філліпс / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла приїхали на церемонію вінчання до церкви, але не залишилися на бенкет, бо зібралися після весілля відвідати Епсомське дербі. Камілла одяглася у сукню та пальто кольору вершкового масла, а в руках тримала сумку Lady Dior.

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Король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Жовте вбрання обрала мама нареченого - принцеса Анна.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські приїхали вдвох. Кетрін продемонструвала ніжний кремовий лук від Rouland Mouret і мала дуже ефектний вигляд.

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі одягла блакитну сукню Beulah London та капелюшок із пір'ям Jane Taylor London.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Були присутні на святі сестри Йоркські – Євгенія та Беатріс, вони приїхали зі своїми чоловіками. Принцеса Беатріс була у зеленій сукні від Emilia Wickstead, той самий бренд, який обрала наречена.

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Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія, Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Леді Сара Чатто була одягнена в білу сорочку і чорну об'ємну спідницю довжини до колін, а взута в туфлі-човники на низьких підборах. Образ свій вона доповнила капелюхом, перлинними сережками-висячками та клатчем.

Леді Сара Чатто / © Getty Images

Зара Тіндалл – сестра нареченого – з'явилася на весіллі в блакитній сукні міді Rebecca Vallance, обідку в тон та туфлях-човниках відтінку металік.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Красиві кремові вбрання були і на подружках нареченої, їхня роль була відведена дочкам нареченого – Айлі та Савани Філліпс, а також Джорджини Сперлінг.

Наречена Гаррієт і подружки нареченої - її дочка Джорджина (ліворуч) та Айла Філліпс (дочка Пітера) / © Getty Images

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