"Королівське" весілля Джона і Жаклін Кеннеді: шлюб, який закінчився трагічно

Сьогодні виповнюється 68 років від дня весілля Джона і Жаклін Кеннеді.

Красень-сенатор від штату Массачусетс Джон Кеннеді познайомився з героїнею світських хронік, редакторкою і просто красунею Жаклін Був'є 1952 року під час званого обіду, організованого спільним другом, журналістом Чарльзом Л. Бартлеттом.

Жаклін звернула увагу на зовнішню привабливість Джона і на його гострий розум, а ще у них виявилося багато спільних захоплень, одним із яких було читання. Кеннеді якраз збирався балотуватися на місце в Сенаті США в Массачусетсі і був в очах Жаклін досить перспективною партією.

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / Associated Press

Вони почали зустрічатися, і незабаром Джон освідчився дівчині, але Жаклін погодилася не одразу. Їй якраз було доручено висвітлювати коронацію королеви Єлизавети II в Лондоні, тому Жаклін могла виїхати до Європи і перебуваючи у відрядженні у неї був час на роздуми.

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / Associated Press

Провівши місяць в Європі, вона повернулася до США і прийняла пропозицію Кеннеді. Потім вона звільнилася з посади в газеті, де посідала місце редактора. Про їхні заручини було офіційно оголошено 25 червня 1953 року. А 12 вересня 1953 року в католицькій церкві Святої Марії в Ньюпорті, штат Род-Айленд, на месі архієпископа Бостона Річарда Кушинга вони повінчалися.

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / Associated Press

Весілля вважалося головною світською подією року, його навіть називали "королівським". На церемонії були присутні близько 700 гостей, а на прийомі на фермі Гаммерсміті — 1200 запрошених осіб.

Весільна сукня для нареченої була розроблена Енн Лоу з Нью-Йорка — відомої дизайнерки у дуж вузьких колах. Кажуть, її Жаклін порадила вибрати мати.

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / Associated Press

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Медовий місяць молодята провели в Акапулько, в Мексиці. 1955 року Жаклін завагітніла, але у неї стався викидень, а 1956 року вона народила мертвонароджену дочка Арабеллу після раптової кровотечі. Сімейне життя постійно затьмарювалося зрадами чоловіка. Через рік Жаклін народила другу дочку Керолайн, а 1960 року на світ з'явився перший син пари Джон Кеннеді-молодший, а ще через три роки 1963-го народився другий син Патрік, який помер за кілька днів після народження. Америка вперше і востаннє побачила тоді сльози на очах президента США Джона Кеннеді. Ця втрата дуже зблизила Жаклін і Джона.

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / Associated Press

1961 року Джон Кеннеді став президентом США, а його дружина Жаклін — однією з наймолодших перших леді США в історії (на той момент їй був 31 рік). Молодшими за неї були тільки Френсіс Клівленд і Джулія Тайлер. Завдяки розуму і чарівності, Жаклін була дуже популярна=ою серед політиків і дипломатів. 22 листопада 1963 року Джон Кеннеді був убитий під час робочої поїздки до Техасу. Це був перший і останній раз, коли вона приєдналася до свого чоловіка в такій поїздці в США.

Жаклін Кеннеді під час тієї фатальної поїздки, 1963 рік / Getty Images

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Весілля Джона і Жаклін Кеннеді (5 фото)

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