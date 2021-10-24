Королівське весілля: хресний син принцеси Діани обвінчався в Кафедральному соборі Афін

Хрещений син принцеси Діани, принц Греції Філіппос, одружився з Ніною Флор вже втретє. Красива весільна церемонія відбулася в Кафедральному соборі Афін.

Вперше пара одружилася під час особистої церемонії в грудні 2020 року, пандемія тоді завадила молодятам влаштувати пишне торжество, єдиними гостями тоді були батько нареченого і батько нареченої. Це сталося на швейцарському гірськолижному курорті Санкт-Моріц. Навесні 2021-го Ніна і Філіппос відсвяткували весілля у вищому суспільстві в Кембриджширі, організованому письменником Vogue Еліс Нейлор-Лейланд і її чоловіком Томом в їхньому будинку Stibbington House.

Весілля принца Філіппоса і Ніни Флор / Associated Press

І ось тепер 35-річний Філіппос, молодший син короля Греції Костянтина III, зв'язав себе узами шлюбу з 34-річною спадкоємицею VistaJet під час пишної церемонії вінчання в Катедральному соборі Афін, на якій були присутні члени королівської сім'ї з декількох європейських монархій. Серед гостей були присутні король Костянтин — хрещений батько принца Вільяма — і мати Філіппа, королева Данії Анна-Марія, а також принцеса Євгенія, принцеса Беатріс і інші члени королівських сімей. Батько нареченої, швейцарський мільярдер і автогонщик Томас Флор, також був на святі і вів свою дочку до вівтаря.

Ніна Флор з батьком Томасом / Getty Images

Весілля принца Філіппоса і Ніни Флор / Associated Press

Ніна Флор була в пишній білій сукні з глибоким V-подібним декольте, великим бантом на талії і пишною спідницею зі шлейфом, розшитій квітами. Її голову прикрашала мініатюрна тіара, а на зап'ясті був золотий браслет. Волосся було зібране в зачіску, а макіяж був в натуральних відтінках.

Весілля принца Філіппоса і Ніни Флор / Getty Images

Наречений був одягнений у фрак, синю жилетку, чорні штани, білу сорочку і темну краватку.

Весілля принца Філіппоса і Ніни Флор / Associated Press

Нагадаємо, грецька королівська сім'я вперше оголосила про заручини Ніни і Філіппоса у вересні 2020 року. У заяві також повідомлялося, що принц освідчився під час відпочинку на острові Ітака раніше того літа. Філіппос працює аналітиком хедж-фонду в Нью-Йорку, а Ніна — креативною директоркою авіаційної компанії свого батька, а також засновником центру екологічних морських досліджень Базаруто в Мозамбіку.

Весілля принца Філіппоса і Ніни Флор / Associated Press

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