Королівське весілля: онука принцеси Олександри вийшла заміж за шведського фінансиста

Тепла оксамитова осінь — ще одна прекрасна пора для королівських весіль.

10 вересня відбулося вінчання онуки принцеси Олександри (двоюрідної сестри королеви Єлизавети II) Флори Огілві і шведського фінансиста Тімоті Вестерберга.

Офіційно вони розписалися ще минулого роу — 26 вересень, але пандемія не дала їм можливості провести вінчання, тому вони його просто перенесли.

Весілля Флори Огілві і Тімоті Вестерберга / Getty Images

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У п'ятницю Флора і Тімоті обвінчалися в церкві Сент-Джеймського палацу. До вівтаря наречена йшла в сукні від бренду Phillipa Lepley з V-подібним декольте і фатою, розшитій мереживом, а її голову прикрашала фамільна "Тіара Огілві". 26-річна наречена запозичила деякі прикраси своєї бабусі, принцеси Олександри, для свого знаменного дня: діамантові сережки з перловим камінням. В руках нареченої був невеликий букет білих квітів, створений Ізабеллою Даві.

Весілля Флори Огілві і Тімоті Вестерберга / Getty Images

Наречений, шведський фінансист, який свого часу був професійним хокеїстом, одягнув чорний фрак, білу сорочку, лавандову краватку і сірі штани в смужку.

Весілля Флори Огілві і Тімоті Вестерберга / Getty Images

Нагадаємо, пара оголосила про свої заручини в листопаді 2019 року. Розпис відбувся у вересні минулого року, тоді Флора була одягнена в білу сукню з квадратним вирізом від Emilia Wickstead, а знімком з церемонії ділилася в Instagram.

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