Королівські гості та жодної преси: подробиці весільної урочистості сина принцеси Анни

Син принцеси Анни - Пітер Філліпс і дитяча медсестра - Гаррієт Сперлінг - повинні одружитися в церкві Усіх Святих у Кемблі, Сіренчестер.

Як стало відомо журналу Hello! після весілля весільний бенкет відбудеться у Гаткомб-Парку, резиденції матері Пітера, принцеси Анни. Цей район є домо дитинства Пітера, тому місце проведення має для нього особливе значення.

І весілля, і бенкет організовує Перегрін Армстронг-Джонс із компанії Bentleys Entertainment. Перегрін, зведений брат Ентоні Армстронг-Джонса, колишнього чоловіка покійної принцеси Маргарет, раніше співпрацював з Пітером, організовуючи святкування його 21-річчя, яке відбулося у Віндзорському замку. Він також організовував вечірки для принцеси Анни, а також весілля сестри Пітера - Зари та Майка Тіндаллів.

Крім королівських вечірок, Перегрін також організовував весілля Девіда та Вікторії Бекхемів, а також весілля Г'ю Гранта та Анни Елізабет Еберштейн. Перегрін користується довірою членів королівської родини та зірок першої величини завдяки своїй обачності та досвіду організації розкішних урочистостей, вечірок та весіль.

Відомо, що це буде приватна весільна церемонія без участі фотографів, тож, ймовірно, ми не побачимо офіційних знімків запрошених на весілля членів королівської родини, зокрема короля Чарльза та королеву Каміллу, а також принца та принцесу Уельських. Але є надія на роботу не офіційних фотографів і папараці.

Також раніше ми повідомляли, що на весілля не було запрошено принца Гаррі та його дружину Меган Маркл, а також експринца Ендрю. Також залишається невідомим, чи відвідають урочистість сестри Йоркські – Беатріс та Євгенія.

