Королівські іграшки: якими ляльками гралися в дитинстві принцеси Єлизавета та Маргарет

У принцес Єлизавети та Маргарет було чудове дитинство і, звичайно, воно відрізнялося від дитинства інших дітей. Ми знаємо, що воно було сповнене радістю, прогулянками з собаками та катанням верхи. Але ще сестри мали дуже цікавих ляльок.

Ось такі дві паризькі ляльки у вишуканову вбранні належали принцесам Єлизаветі та Маргарет і 2014 року були виставлені на виставці в Букінгемському палаці в Лондоні.

Ляльки принцес Єлизавети та Маргарет / Фото: Associated Press

Тоді їх показали публіці разом з іншими іграшками, цінними сімейними подарунками та дитячими вбраннями, яким понад 250 років. Експозиція тоді стала частиною літньої виставки у палаці.

На цьому знімку зображені ці ж паризькі ляльки, а також плетений іграшковий візок 1928 року та пара ляльок: хлопчик у морській формі та дівчинка у червоному пальті та береті, яку звали Памела.

Ляльки принцес Єлизавети та Маргарет / Фото: Associated Press

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Куратор тодішньої виставки Анна Рейнольдс продемонструвала також іграшкову конячку на колесах, з якою принцеси Єлизавета та Маргарет грали приблизно у 1930-х роках.

Крім ляльок у дитинстві принцеса любила собак породи коргі. Перший вихованець у королеви з'явився, коли їй було 7 років, і від того часу Її Величність була господинею понад трьох десятків собак. Останні два коргі Єлизавети II навіть проводжали її в останню путь, а зараз вони живуть з принцом Ендрю та його ексдружиною Сарою Йоркською.

Ляльки принцес Єлизавети та Маргарет / Фото: Associated Press

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