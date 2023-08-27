Королівські канікули у Балморалі: милі фото з відпочинку королеви Єлизавети II та її родини

Шотландський замок Балморал став останнім притулком для покійної королеви Єлизавети ІІ. Монархиня дуже любила бувати там і щороку вирушала на літні канікули саме до Шотландії.
Ми зібрали кілька знакових фотографій членів британської королівської родини в Балморалі.
Тут на фото королева Єлизавета II, її чоловік принц Філіп та їхні діти, принц Чарльз (праворуч), принцеса Анна та принц Ендрю, позують для фотографії на галявині замку Балморал у Шотландії у вересні 1960 року.
А це монархиня на території замку Балморал разом із президентом США Двайтом Д. Ейзенхауером, 29 серпня 1959 року. На фото зліва направо: принц Філіп, принцеса Анна, президент Ейзенхауер, королева Єлизавета II та принц Чарльз.
Принц Чарльз часто відпочивав зі своєю першою дружиною принцесою Діаною у Шотландії. Це фото було зроблено напередодні їхнього весілля, 6 травня 1981 року. Кадр із маєтку Крейгоуен Лодж.
А на цій фотографії принц Чарльз зі своїм молодшим сином принцом Гаррі в Полві, біля річки Ді, маєток замку Балморал.
Також принц Чарльз часто відпочивав у Балморалі з двома своїми синами.
Шкода, що сьогодні через родинну ворожнечу, Гаррі не може приїхати до батька та своєї родини на канікули до Шотландії.
Як ми вже говорили, Балморал був улюбленим маєтком королеви Єлизавети II. Вона була тут найщасливішою, проводивши літо зі своєю родиною з дитинства.
Цього року вперше після її смерті король Чарльз та королева Камілла зберегли цю традицію, приїхавши на літні канікули до Шотландії вже у статусі короля та королеви.
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