Королівські канікули у Балморалі: милі фото з відпочинку королеви Єлизавети II та її родини

Шотландський замок Балморал став останнім притулком для покійної королеви Єлизавети ІІ. Монархиня дуже любила бувати там і щороку вирушала на літні канікули саме до Шотландії.

Ми зібрали кілька знакових фотографій членів британської королівської родини в Балморалі.

Королева Єлизавета II та її останнє фото у Балморалі, вересні 2022 рік / Фото: Associated Press

Тут на фото королева Єлизавета II, її чоловік принц Філіп та їхні діти, принц Чарльз (праворуч), принцеса Анна та принц Ендрю, позують для фотографії на галявині замку Балморал у Шотландії у вересні 1960 року.

Королева Єлизавета II зі своєю родиною у Балморалі / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II та принц Філіп зі старшими дітьми — Чарльзом та Анною / Фото: Getty Images

А це монархиня на території замку Балморал разом із президентом США Двайтом Д. Ейзенхауером, 29 серпня 1959 року. На фото зліва направо: принц Філіп, принцеса Анна, президент Ейзенхауер, королева Єлизавета II та принц Чарльз.

Королева Єлизавета II із президентом Ейзенхауером / Фото: Associated Press

Принц Чарльз часто відпочивав зі своєю першою дружиною принцесою Діаною у Шотландії. Це фото було зроблено напередодні їхнього весілля, 6 травня 1981 року. Кадр із маєтку Крейгоуен Лодж.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

А на цій фотографії принц Чарльз зі своїм молодшим сином принцом Гаррі в Полві, біля річки Ді, маєток замку Балморал.

Принц Чарльз та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Також принц Чарльз часто відпочивав у Балморалі з двома своїми синами.

Принц Чарльз із синами принцами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

Шкода, що сьогодні через родинну ворожнечу, Гаррі не може приїхати до батька та своєї родини на канікули до Шотландії.

Як ми вже говорили, Балморал був улюбленим маєтком королеви Єлизавети II. Вона була тут найщасливішою, проводивши літо зі своєю родиною з дитинства.

Замок Балморал / Фото: Getty Images

Цього року вперше після її смерті король Чарльз та королева Камілла зберегли цю традицію, приїхавши на літні канікули до Шотландії вже у статусі короля та королеви.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II та принц Філіпп зі своїми дітьми / Фото: Getty Images

Читайте також: