Королівські пари, чиї романи зав'язалися на Олімпійських іграх

Олімпійські ігри посідають особливе місце в серцях багатьох королівських осіб.

Знайомства, які трапилися під час спортивних змагань з часом переросли у стосунки, які закінчилися весіллями і народженням дітей. Згадуємо ті королівські пари, яких звела доля саме на спортивних змаганнях.

Шарлін Вітсток і князь Альбер II

княгиня Шарлін / Getty Images

Професійна плавчиня з Південної Африки познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком 2000 року під час змагань з плавання в Монако, Шарлін було лише 22 роки. Князь Альбер II і сам був спортсменом, хоча в це і важко повірити, він займався футболом, плаванням і дзюдо. А ще п'ять разів брав участь в зимових Олімпійських іграх в ролі бобслеїста.

Високих успіхів у спорті не досяг, але саме завдяки спорту на його життєвому шляху і зустрілася Шарлін. Після їхньої першої зустрічі минуло ще п'ять років, і весь цей час Шарлін займалася плаванням, коли доля звела їх знову і між ними розпочалися стосунки. Вперше на публіці як пара Альбер і Шарлін з'явилися під час Олімпійських ігор в Турині 2006 року. А ще через п'ять років 2011-го вони зіграли весілля.

Весілля княгині Шарлін і князя Альбера II / Getty Images

У липні 2021 року пара відсвяткувала десяту річницю від цього дня, яку, на жаль, провела порізно. У шлюбі у пари з'явилося двоє дітей — двійнята принц Жак і принцеса Габріелла.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II з дітьми Жаком і Габріеллой / Associated Press

Кронпринц Фредерік і Мері Дональдсон

Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік з дітьми / Associated Press

Спадковий данський принц зустрів свою майбутню дружину в переповненому сіднейському пабі Slip Inn у вересні 2000 року. Того року в Сіднеї якраз відбувалися Олімпійські ігри. Мері була з друзями (своїм сусідом і подругою), а принц прийшов відпочити разом з братом Йоагімом і двоюрідним братом принцом Греції Ніколаосом і принцесою Мартою Луїзою з Норвегії. Випадкова зустріч в барі переросла в стрімкий роман. Хоча Фредерік і не зізнався відразу дівчині, що є справжнім принцом. Через рік Фредерік представив нову пасію в королівстві, про неї почала писати данська преса. Мама принца королева Маргрете II схвалила кандидатуру Мері на роль майбутньої дружини свого старшого сина.

Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік на своєму весіллі 14 травня 2004 року / Getty Images

Вони одружилися 14 травня 2004 року в Соборній церкві Діви Марії в Копенгагені, а весільні торжества відбулися в палаці Фреденсборг. У шлюбі у пари народилося четверо спадкоємців — двоє синів і дві дочки.

Принцеса Анна і капітан Марк Філліпс

Єдина дочка британської королеви Єлизавети II — принцеса Анна завжди була гарною наїзницею і кінним спортом займалася з дитинства. Зі своїм майбутнім чоловіком капітаном Марком Філліпсом принцеса познайомилася на вечірці 1968 року. Марк, випускник військової академії Сандгерст, захоплювався Анною і її вмінням триматися в сідлі, вважаючи дівчину першокласною наїзницею. Анна відома як один з двох членів британської королівської сім'ї, які брали участь в Олімпійських іграх (виступала в змаганнях з кінного спорту на Олімпіаді 1976 в Монреалі і посіла 24-е місце в особистій першості з триборства).

Принцеса Анна і капітан Марк Філліпс / Associated Press

А капітан Філліпс був частиною британської команди, яка виграла золото на Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені. Пара була закохана і щаслива, весілля зіграли 14 листопада 1973 року в колегіальній церкві Святого Петра в Вестмінстері в день народження брата Анни — принца Чарльза. До речі, сам принц тоді пожартував: "Анна не могла вийти заміж за свого коня, тому вибрала Марка", так принц Чарльз прокоментував весілля своєї сестри з капітаном Марком Філліпсом. У шлюбі вони прожили 18,5 років, принцеса народила двох дітей — дочку Зару і сина Пітера. Розлучення відбулося 1992 року.

Дочка Анни і Марка — Зара Тіндолл брала участь в Олімпійських іграх 2012 в Лондоні (стала володаркою срібної медалі на змаганнях з кінного спорту).

Король Карл Густав та Сільвія Рената Зоммерлат

Королева Сільвія та король Карл Густав / Getty Images

Король Швеції познайомився зі своєю майбутньою дружиною Сільвією на літніх Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені. Справа була на вечірці, де Сільвія Рената Зоммерлат працювала на заході перекладчкою (вона вільно володіє німецькою, португальською, французькою, іспанською та англійською мовами) і повинна була подбати про гостей. Випадкове знайомство переросло в романтичні стосунки. І вже через чотири роки Сільвія стала дружиною Карла Густава. Весілля зіграли 19 червня 1976 року в кафедральному соборі Стокгольма. У шлюбі у них народилося троє дітей — дві дочки Вікторія та Мадлен, і син Карл Філіп.

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