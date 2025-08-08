ТСН у соціальних мережах

Королівські події тижня: іспанці на відпочинку на Майорці, виходи принцеси Анни та короля Чарльза

Робочий тиждень, що минає, видався не дуже насиченим для членів королівських сімей, що й не дивно, адже багато хто з них зараз на літніх канікулах.

© Getty Images

Канікули іспанців на Майорці

Колева Летиція відвідала один із своїх улюблених заходів — кінофестиваль Atlantida Mallorca, вона приїхала на церемонію закриття фестивалю, що відбулася у культурному центрі La Misericordia у Пальма-де-Майорці.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева з’явилася на заході в білій льняній сукні Mantu з короткими рукавами, доповнила образ золотими босоніжками від Aquazzura, золотим браслетом і сережками від Suma Cruz.

Прийом у палаці Марівент

Королева Летиція, король Філіп VI та їх доньки — принцеса Леонор та інфанта Софія — були всією сім’єю на прийомі на честь представників влади та Балеарського товариства в палаці Марівент у Пальма-де-Майорці.

Іспанська королівська сім’я на приймі / © Getty Images

Іспанська королівська сім’я на приймі / © Getty Images

Для цього виходу Летиція обрала білий сарафан на бретельках від Arrels від Tony Bonet і взула еспадрильї на танкетці від Espadrilles Icon, а її образ завершували золоті сережки із діамантами Isabel Guarch.

Принцеса Леонор у Пальма-де-Майорці

Принцеса Леонор також відвідала прийом для представників влади та Балеарського товариства і з’явилася на ньому у сукні з гардеробу своєї матері королеви Летиції від бренду Desigual, з відкритими плечима та волани на подолі. Її королева носила на цьому самому прийомі 2023 року.

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

Леонор була взута у сині еспадрильї на платформі від Calzados Picón, а образ доповнила великими золотими сережками від Suma Cruz.

Пріцнеса Анна з’їздила до Ірландії

Королівська принцеса зустрілася з президентом Ірландії Майкл Д. Гіггінсом та його дружиною Сабіною у президентській резиденції Арас-ан-Вахтарайне. На зустрічі принцеса з’явилася у світлій сорочці, з хусткою на шиї, подовженому жакеті та класичній спідниці довжини до колін, а також взута у свої улюблені туфлі. Принцеса Анна все ніяк не ропочне свої літні канікули і продовжує працювати.

Принцеса Анна (праворуч) з президентом Ірландії Майкл Д. Гіггінсом і його дружиною Сабіною / © Getty Images

Принцеса Анна (праворуч) з президентом Ірландії Майкл Д. Гіггінсом і його дружиною Сабіною / © Getty Images

Король Чарльз відвідав базу Королівських ВПС

Король Великої Британії також був на роботі цього тижня перед стартом літньої відпустки у Шотландії. Монарх відвідав базу Королівських ВПС Лоссимут у Мореї, щоб представити прапор ескадрильї та дізнатися більше про можливості авіабази. Це був останній робочий захід короля цього тижня перед його офіційним літнім відпочинком із сім’єю у Балморалі.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

