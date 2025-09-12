Уельські, королева Мері, принц Гаррі, Кейт та королева Максима / © Getty Images

Реклама

Візит герцога Сассекського до Києва

Принца Гаррі було заскочено на вокзалі в Києві. Він прибув на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити «все можливе», щоб допомогти у реабілітації тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час трирічної війни з Росією. Приємно бачити Гаррі в Україні знову, у травні цього року принц, нагадаємо, відвідував Львів. Перед цим візитом принц був у Лондоні на церемонії WellChild Awards, а також зустрівся з королем Чарльзом (вперше майже за два роки).

Принц Гаррі в Києві / © instagram.com/ukrainianrailways

Кейт і Вільям вийшли у світ

Принц і принцеса Уельські відвідували Національну федерацію інститутів жінок у Саннінгдейлі у третю річницю смерті королеви Єлизавети II. Кейт вийшла у картатій сукні від Alessandra Rich, взула туфлі-човники від Boss і доповнила лук сережками Kiki McDonough.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Також у Кетрін був сольний вихід, 11 вересня вона відвідувала текстильні фабрики у графствах Саффолк та Кент, щоб віддати шану британським виробникам текстилю. Цього разу на публіці вона з’явилася у штанному костюмі Bella Freud та замшевих туфлях Stuart Weitzman.

Реклама

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Королева Мері закрила морський сезон

Данська королева відвідувала закриття сезону морського плавання королівського судна Даннеброг. Королева Мері обрала для такого урочистого дня білу мереживну сукню Temperley London, чорний короткий жакет від Prada та капелюх із темно-синіми стрічками Windsor Flexibraid. Також під пахвою королева тримала синій клатч Quidam Bags і була взута в туфлі-човники Jimmy Choo.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Летиція відвідала колоквіум

Колоквіум «Жінки, спорт і суспільство», що відбувся у Будинку культури «Пако де Лусія» в Мадриді, був присвячений темі підвищення поінформованості про жіноче обрізання та інші види насильства щодо жінок. Летиція продемонструвала літній образ у сукні Antik Batik, білих еспадрильях та з білою сумкою Carolina Herrera у руках.

Королева Летиція / © Getty Images

Також королева відвідала Конгрес боротьби з торгівлею людьми, у Мадриді. Вона приїхала у твідовому жилеті Apramp, білих штанях-кюлотах та туфлях від французького бренду Sezane.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима відвідала музей

Після реставрації відкрився Музей килимів у Генемейдені, його й відвідала Її Величність. Для нової появи на публіці королева обрала блузку, спідницю та туфлі на підборах від улюбленого бренду Natan Couture. Клатч, капелюх із широкими крисами та діамантові сережки завершували її образ.

Реклама