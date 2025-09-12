- Дата публікації
Королівські події тижня: принц Гаррі з візитом у Києві, Уельські вийшли у світ, а королева Летиція повернулася до активної роботи
Цей тиждень був дуже насичений на королівські події. Кейт та Вільям потішили публіку своїми виходами у світ, а до Києва приїхав сам принц Гаррі.
Візит герцога Сассекського до Києва
Принца Гаррі було заскочено на вокзалі в Києві. Він прибув на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити «все можливе», щоб допомогти у реабілітації тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час трирічної війни з Росією. Приємно бачити Гаррі в Україні знову, у травні цього року принц, нагадаємо, відвідував Львів. Перед цим візитом принц був у Лондоні на церемонії WellChild Awards, а також зустрівся з королем Чарльзом (вперше майже за два роки).
Кейт і Вільям вийшли у світ
Принц і принцеса Уельські відвідували Національну федерацію інститутів жінок у Саннінгдейлі у третю річницю смерті королеви Єлизавети II. Кейт вийшла у картатій сукні від Alessandra Rich, взула туфлі-човники від Boss і доповнила лук сережками Kiki McDonough.
Також у Кетрін був сольний вихід, 11 вересня вона відвідувала текстильні фабрики у графствах Саффолк та Кент, щоб віддати шану британським виробникам текстилю. Цього разу на публіці вона з’явилася у штанному костюмі Bella Freud та замшевих туфлях Stuart Weitzman.
Королева Мері закрила морський сезон
Данська королева відвідувала закриття сезону морського плавання королівського судна Даннеброг. Королева Мері обрала для такого урочистого дня білу мереживну сукню Temperley London, чорний короткий жакет від Prada та капелюх із темно-синіми стрічками Windsor Flexibraid. Також під пахвою королева тримала синій клатч Quidam Bags і була взута в туфлі-човники Jimmy Choo.
Королева Летиція відвідала колоквіум
Колоквіум «Жінки, спорт і суспільство», що відбувся у Будинку культури «Пако де Лусія» в Мадриді, був присвячений темі підвищення поінформованості про жіноче обрізання та інші види насильства щодо жінок. Летиція продемонструвала літній образ у сукні Antik Batik, білих еспадрильях та з білою сумкою Carolina Herrera у руках.
Також королева відвідала Конгрес боротьби з торгівлею людьми, у Мадриді. Вона приїхала у твідовому жилеті Apramp, білих штанях-кюлотах та туфлях від французького бренду Sezane.
Королева Максима відвідала музей
Після реставрації відкрився Музей килимів у Генемейдені, його й відвідала Її Величність. Для нової появи на публіці королева обрала блузку, спідницю та туфлі на підборах від улюбленого бренду Natan Couture. Клатч, капелюх із широкими крисами та діамантові сережки завершували її образ.